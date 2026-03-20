이원택 “재생에너지 연금도시 구상, 가구당 최대 1000만원 배당”

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이원택 의원. 뉴스1
전북도지사에 출마한 더불이민주당 이원택(군산·김제·부안을) 의원이 재생에너지 수익을 기반으로 가구당 최대 1000만원을 지급하는 ‘연금도시’를 제시했다.
이 의원은 20일 전북도의회에서 기자회견을 열고 “햇빛·바람 연금과 농어촌 기본소득, 예술인 창작 기본소득을 토대로 기존 성장 중심 정책에서 배당 경제로 전환해 나가겠다”고 밝혔다 .
이 의원은 “전북은 인구 감소와 지방 소멸이라는 위기에 직면해 있어 지역경제의 패러다임 변화가 필요한 때”라며 “막연한 성장 중심 정책이 아닌 도민의 지갑에 직접 돈이 들어가서 도민이 체감해야 진짜 경제다”고 주장했다 .
그는 “전북을 호주, 독일, 덴마크 모델을 뛰어넘는 ‘배당형 경제 구조’로 전환하고 재생에너지를 통해 가구당 연간 200만원에서 최대 1000만원까지 지급하는 ‘햇빛·바람 연금’ 정책을 추진하겠다”고 강조했다 .
이 의원은 ‘농어촌 기본소득’과 ‘햇빛소득마을’도 확대할 뜻을 내비쳤다.
이 의원은 “도내에 현재 2곳인 ‘농어촌 기본소득’ 시범 마을을 2단계로 군 단위 지역으로 넓히고, 3단계로 도내 전역의 농어촌으로 확대해 농촌의 붕괴를 막고 농민들이 고향을 떠나지 않도록 하겠다”며 “이재명 정부가 전국 1만개를 목표로 추진 중인 ‘햇빛소득마을’ 역시 도내 2000곳 이상에서 추진해 지방 소멸을 최전선에서 막아내겠다”고 설명했다.
아울러 이 의원은 문화 예술인들을 지원하기 위한 ‘예술인 창작 기본소득’도 추진하겠다고 했다.
그는 “먼저 1000여 명의 예술인을 상대로 ‘창작 기본소득’을 즉시 지급하고 이를 전체 예술인으로 단계적으로 확대해 문화와 예술이 밥 먹여주는 넉넉한 창작의 요람으로 만들겠다”고 약속했다.
이 의원은 기업 유치와 산업단지 조성에 의존해 온 기존 방식만으로는 지역에 머무는 소득을 늘리기 어렵다고 지적했다.
신동원 서울시의원, 노원 지역 3개 학교로부터 감사패 수여 받아
서울시의회 보건복지위원회 신동원 의원(노원1, 국민의힘)은 지역 교육 발전을 위해 헌신해 온 공로를 인정받아 노원구 관내 3개 학교로부터 감사패를 받았다. 신 의원은 지난 17일, 염광중학교(교장 이영복)로부터 학교 시설 개선 및 교육환경 조성에 앞장선 공로로 감사패를 받았다. 염광중학교 측은 감사패를 통해 “의원님께서는 학교의 어려움을 외면하지 않고 현장의 목소리에 귀 기울이며 학생들의 내일을 밝히는 든든한 동반자가 되어주셨다”라며 “교육은 사람을 키우는 일이라는 가치를 몸소 실천하며 진심 어린 지원을 아끼지 않은 점에 깊은 존경과 감사를 드린다”고 감사의 뜻을 전했다. 또한 같은 날 신 의원은 녹천중학교(교장 한중근)에서도 감사패를 전달받았다. 녹천중학교는 “학생들이 안전하고 행복한 학교생활을 할 수 있도록 더 나은 교육환경을 만드는 데 큰 힘이 되어준 노고에 감사한다”라며 고마움을 표했다. 지난 3월 3일에는 염광메디텍고등학교(교장 이정희)로부터 감사패를 받았다. 학교 측은 “지역 발전을 위한 헌신으로 학교의 교육환경 개선과 발전에 지대한 공헌을 하셨다”라며 “의원님의 섬김과 헌신이 학생들이 세상의 빛과 소금으로 성장하는 데 소중한 밑거름이 되었다”
서울시의회 바로가기
이 의원은 “‘연금도시’ 구상은 지방 경제 모델 자체를 바꾸겠다는 시도다”며 “단순한 산업 유치가 아닌 ‘수익 공유 모델’로 전환하겠다는 점이 핵심”이라고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지