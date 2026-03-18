정명근 화성시장, 재선 도전 공식 선언 “대한민국 1등 도시 만들겠다”

이미지 확대 정명근 화성특례시장이 18일 화성시 나래울종합사회복지관에서 민선 9기 화성특례시장 출마를 공식 선언했다. (정명근 캠프 제공) 닫기 이미지 확대 보기 정명근 화성특례시장이 18일 화성시 나래울종합사회복지관에서 민선 9기 화성특례시장 출마를 공식 선언했다. (정명근 캠프 제공)

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정명근 화성특례시장이 18일 화성시 나래울종합사회복지관에서 기자회견을 열고 민선 9기 화성특례시장 출마를 공식 선언했다.정 시장은 “이재명 정부와 함께 성장과 기본이 탄탄한 대한민국 1등 도시를 완성하겠다”며 “이재명 대통령의 국정철학을 가장 빠르고 넓게 시민의 삶 속에 정착시킬 ‘든든한 국정 파트너’가 바로 저 정명근과 화성특례시”라고 강조했다.그는 민선 9기 핵심 비전으로 ▲아이부터 어르신까지 책임지는 ‘화성형 기본사회’ 실현 ▲‘30분 이동 시대’ 실현을 위한 교통망 확충 ▲‘대한민국 경제수도’ 화성 완성 ▲고품격 글로벌 매력 도시 조성 등을 제시했다.정 시장의 출마 선언으로 민주당 화성시장 경선은 앞서 지난달 5일 출마를 선언한 진석범 전 청와대 선임행정관, 지난 1월 26일 출마를 공식화한 김경희 시의원 3파전으로 치러지게 됐다.