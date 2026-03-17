“최전방 사령관” 오세훈 결국 후보 등록… 장동혁 비판은 계속

두 번 거부 끝 서울시장 공천 신청

이미지 확대 오세훈 서울시장이 17일 오후 서울시청 브리핑룸에서 국민의힘 6·3 지방선거 공천을 신청하겠다는 입장을 발표하고 있다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 서울시장이 17일 오후 서울시청 브리핑룸에서 국민의힘 6·3 지방선거 공천을 신청하겠다는 입장을 발표하고 있다.

이지훈 기자

2026-03-18 6면

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오세훈 서울시장이 두 차례 후보 등록 거부 끝에 17일 국민의힘 6·3 지방선거 공천을 신청했다. 오 시장은 “최전방 사령관의 마음으로 전장에 나서겠다”며 “장동혁 지도부가 혁신 의지를 포기한 채 스스로 바뀌지 않는다면 서울에서부터 변화를 시작하겠다”고 예고했다. 진통 끝에 오 시장이 공천을 신청했으나 혁신선거대책위원회 구성 등을 두고 ‘장·오 신경전’은 계속될 전망이다.오 시장은 이날 오후 서울시청 브리핑룸에서 “서울시민에 대한 책임감과 선당후사 정신으로 국민의힘 서울시장 후보 등록을 한다”고 밝혔다. 오 시장은 지난 8일과 12일 국민의힘 지도부에 당 노선 정상화와 혁신선대위 조기 출범을 요구하며 후보 등록을 미뤄왔다.장 대표에 대한 고강도 비판도 이어갔다. 오 시장은 “지금 지도부의 모습은 최전선에서 싸워야 할 수많은 후보들과 당원들을 사지로 내모는 것과 다르지 않다”며 “무능을 넘어 무책임”이라고 했다. 이어 “비상대책위원회에 버금가는 혁신선대위를 반드시 관철하겠다는 각오로 후보 등록에 나선다”며 장 대표의 2선 후퇴 요구를 접지 않겠다는 뜻도 밝혔다.장 대표는 당 맘편한특별위원회 현장 간담회 후 기자들과 만나 “멋진 경선을 치러주시길 바란다”고 말했다. 오 시장의 혁신선대위 조기 출범 요구에 대해선 “통상 선거에서는 공천이 마무리되는 시점에 선대위가 출범하게 된다”며 “이름이 어떻든 간에 가장 잘 싸울 수 있는 최선의 선대위를 구성하겠다”고 말했다. 또 “여러 상황을 봐가며 선거에서 승리할 수 있도록 더 많은 당의 변화와 혁신을 끌어내겠다”고 덧붙였다.오 시장의 후보 등록으로 지방선거 최대 승부처인 서울 선거의 파국은 막았으나 장 대표와 오 시장은 선거 내내 충돌할 것으로 보인다. 오 시장은 국민의힘 최종 후보로 확정되면 더 강한 노선 전환 요구를 이어갈 방침이다. 추후 이준석 개혁신당 대표와의 선거 연대 주도권을 두고도 장 대표와 오 시장이 다툴 것으로 보인다.초선의 박수민(서울 강남을) 국민의힘 의원도 깜짝 출마를 선언했다. 박 의원은 국회에서 “당의 무기력한 국면을 깨고 보수의 부활과 혁신을 시작하겠다”며 공천을 신청했다. 박 의원도 “보수정당의 소명을 장 대표가 적절히 하고 있지 않는다고 생각한다”며 혁신선대위 구성 필요성에 공감을 표했다.서울시장 공천에는 이날 오 시장, 박 의원, 김충환 전 의원이 추가 등록을 마쳤다. 공관위는 18일 면접 일정과 경선 방식 등을 논의할 예정이다.