“최전방 사령관” 오세훈 결국 후보 등록… 장동혁 비판은 계속

두 번 거부 끝 서울시장 공천 신청

이미지 확대 오세훈 서울시장이 17일 오후 서울시청 브리핑룸에서 국민의힘 6·3 지방선거 공천을 신청하겠다는 입장을 발표하고 있다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 서울시장이 17일 오후 서울시청 브리핑룸에서 국민의힘 6·3 지방선거 공천을 신청하겠다는 입장을 발표하고 있다.

이지훈 기자

2026-03-18 6면

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오세훈 서울시장이 두 차례 후보 등록 거부 끝에 17일 국민의힘 6·3 지방선거 공천을 신청했다. 오 시장은 “최전방 사령관의 마음으로 전장에 나서겠다”며 “장동혁 지도부가 혁신 의지를 포기한 채 스스로 바뀌지 않는다면 서울에서부터 변화를 시작하겠다”고 예고했다. 진통 끝에 오 시장이 공천을 신청했으나 혁신선거대책위원회 구성 등을 두고 ‘장·오 신경전’은 계속될 전망이다.오 시장은 이날 오후 서울시청 브리핑룸에서 “서울시민에 대한 책임감과 선당후사 정신으로 국민의힘 서울시장 후보 등록을 한다”고 밝혔다. 오 시장은 지난 8일과 12일 국민의힘 지도부에 당 노선 정상화와 혁신 선대위 조기 출범을 요구하며 후보 등록을 미뤄왔다.장 대표에 대한 고강도 비판도 이어갔다. 오 시장은 “의원총회 결의문이 선언에 그치지 않으려면 그에 걸맞은 실천이 반드시 뒤따라야 한다고 분명히 말씀드렸다”며 “그러나 안타깝게도, 장 대표와 지도부는 국민이 납득할 만한 변화의 의지를 보여주지 않았다. 오히려 극우 유튜버들과도 절연하지 못한 채 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다”고 비판했다.특히 사실상 장 대표의 2선 후퇴를 요구해온 오 시장은 “비상대책위원회에 버금가는 혁신선대위를 반드시 관철하겠다는 각오로 후보 등록에 나선다”고도 했다. 국민의힘 최종 후보로 확정되면 오 시장의 장 대표 2선 후퇴 요구도 더욱 거세질 전망이다. 이준석 개혁신당 대표와의 선거 연대 주도권을 두고도 오 시장은 장 대표와 다툴 것으로 보인다.오 시장에게 ‘재재공모’를 열어줬던 이정현 공관위원장은 “매우 반갑고 환영할 결단”이라며 “서울의 미래를 책임질 중대한 선거를 앞두고, 오 시장의 고민과 책임감이 담긴 선택으로 받아들인다”고 화답했다. 공관위는 오 시장에 대한 면접 심사 후 서울시장 경선 방식을 확정할 예정이다.이날 초선의 박수민(서울 강남을) 국민의힘 의원도 깜짝 출마를 선언했다. 박 의원은 국회에서 “당의 무기력한 국면을 깨고 보수의 부활과 혁신을 시작하겠다”며 공천을 신청했다. 박 의원도 “보수정당의 소명을 장 대표가 적절히 하고 있지 않는다고 생각한다”며 혁신비대위 구성 필요성에 공감을 표했다.앞서 공천을 신청한 윤희숙 전 여의도연구원장도 혁신위원장 시절부터 강력한 노선 전환을 요구해온 인물이다. 이에 따라 서울시장 경선 과정에서 오 시장과 박 의원, 윤 전 원장이 장 대표의 노선 전환을 보다 강하게 압박할 것으로 보인다.