이강덕 경북지사 예비후보, 포항 맞춤형 공약 제시…“산업 대전환”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

이강덕 경북지사 예비후보, 포항 맞춤형 공약 제시…“산업 대전환”

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-03-17 15:59
수정 2026-03-17 15:59
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
이강덕 경북지사 예비후보가 17일 포항시청을 찾아 지역 맞춤형 공약을 발표하고 있다. 이강덕 경북지사 예비후보 측 제공
이강덕 경북지사 예비후보가 17일 포항시청을 찾아 지역 맞춤형 공약을 발표하고 있다. 이강덕 경북지사 예비후보 측 제공


이강덕 경북지사 예비후보가 포항을 찾아 맞춤형 공약을 발표했다.

이 예비후보는 17일 포항시청에서 기자간담회를 열고 “포항 성장 모델을 바탕으로 경북도 전역으로 확산시키겠다”고 밝혔다. 3선 포항시장을 지낸 이 예비후보는 경북지사 출마를 위해 지난 2월 사퇴한 바 있다.

그는 “포항시장을 지낸 12년 간 포항을 한층 더 발전하고 성장한 선진도시로 발전시켰다고 자부한다”며 “그 때의 초심으로 돌아가 미래 50년을 향한 포항 중흥 정책을 펼치겠다”고 했다.

그는 포항 맞춤형 공약으로 ▲인공지능(AI) 로봇 제조 실증벨트 지정 ▲철강산업의 고도화 ▲원전·SMR·수소·재생에너지 기반 제조 산업 ▲이차전지 바이오 산업 확대 ▲의료·돌봄·복지 본격화 ▲글로벌 관광도시 도약 ▲초광역 도로·철도망 구축 ▲글로벌 수준 교육 인프라 확대 ▲재난 예방 및 소상공인·자영업자 지원 제시했다.

이 예비후보는 “포항은 경북 제1의 도시이자 미래 경북중흥의 핵심 도시”라며 “산업 대전환을 통해 포항을 취업·창업·주거·교육·의료·관광이 완비된 대도시로 도약시키겠다”고 말했다.
포항 김형엽 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로