이병훈, 전남광주특별시장 민주당 경선 불참 선언

“현역 아닌 후보가 정책으로 유권자 설득할 시공간 부족”
“통합특별시 성공 위해 정책으로 힘을 보태고 헌신할 것”
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이병훈 민주당 호남발전특위 수석 부위원장이 16일 광주시의회에서 전남광주통합특별시장 민주당 경선 불참을 선언하고 있다.
더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에 참여했던 이병훈 민주당 호남발전특위 수석 부위원장이 16일 경선 불참을 선언했다.
이 부위원장은 이날 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “깊은 고심 끝에 저 이병훈은 이 숨가쁜 깜깜이 경선 열차에서 내리고자 한다”며 전남광주특별시장 민주당 경선 ‘중도 하차’를 발표했다.
그는 “특별법이 통과되면서 이번 선거의 판도는 완전히 달라졌지만, 민주당 경선 시계는 새 변수를 고려하지 않은 채 빠르게만 돌아가고 있다”며 “현역이 아닌 후보가 정책으로 유권자를 설득할 시공간이 절대적으로 부족한 상황이 벌어졌다”고 불참 배경을 설명했다.
이 부위원장은 또 “특별법 통과 전부터 시작된 잦은 여론조사가 편승 효과를 만들었고, 그 흐름을 고스란히 안은 채 경선 열차가 달리고 있다”며 “정책 경쟁이 어려운 구조가 됐다”고 말했다.
그는 “이번 선택은 특정 후보와의 합종연횡을 염두에 둔 결정이 아니라 작금의 정치 현실을 감안해 내린 결정”이라며 “통합특별시의 성공을 위해 정책으로 힘을 보태고 헌신하겠다”고 말했다.
이개호 의원에 이어 이 부위원장까지 경선 불참을 선언하면서, 당초 8명으로 진행될 예정이었던 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선은 6명 체제로 치러지게 됐다.
이새날 서울시의원 “서울 문화 불균형 해소하고 ‘새로운 실버세대’ 위한 고품격 문화 복지 확대해야”
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 지난 13일 열린 본회의에서 5분 자유발언을 통해 서울시의 문화 격차 해소와 학생 예술 교육 지원을 촉구하는 한편, 새로운 실버세대(1차 베이비부머)의 눈높이에 맞춘 고품격 문화콘텐츠 기획의 필요성을 강력히 제안했다. 이 의원은 지난 1월 세종문화회관 대극장에서 열린 ‘누구나 클래식 2026’ 신년음악회의 성공적인 개최를 언급하며 발언을 시작했다. 시민 4000여 명의 투표로 선정된 베토벤 교향곡 5번 ‘운명’ 등의 수준 높은 공연이 ‘관람료 선택제’를 통해 시민들에게 문턱 없이 제공된 점을 높이 평가했다. 그는 “대규모 클래식 공연장과 고급 문화 인프라가 여전히 서울 일부 지역에 편중돼 있다”고 지적하며 “진정한 ‘클래식 서울’을 완성하기 위해서는 세종문화회관을 강북 문화의 베이스캠프로 삼아 관련 예산을 늘리고 공연 횟수를 과감하게 확대해야 한다”고 촉구했다. 또한 교육위원회 위원으로서 학교 예술 교육과의 연계 방안도 제시했다. 이 의원은 “열악한 환경 속에서도 음악에 대한 열정을 키우는 학교 오케스트라 학생들이 세종문화회관 대극장과 같은 최고의 무대를 경험할 수 있도록 ‘청소년 무대 공유 프로젝트
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한편 민주당은 오는 19∼20일 권리당원 투표 방식의 예비경선을 통해 본경선에 진출할 후보 5명을 가릴 예정이다.
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