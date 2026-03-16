전경원 대구시의원, 수성구청장 출마…“생활 달라진 수성 만들 것”

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전경원 “대구 수성구청장 출마”
전경원 대구시의회 국민의힘 원내대표가 16일 대구 수성구 범어동 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거 수성구청장 출마를 선언하고 있다. 2026.3.16. 뉴스1
전경원 대구시의회 국민의힘 원내대표가 16일 대구 수성구청장 선거 출마를 공식 선언했다.
전 시의원은 이날 오후 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 “보여주기식 정책이 아닌 주민이 실제로 ‘편해졌다’고 말하는 구정을 만들겠다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “수성구민의 간절한 변화 요구에 준비된 새 인물로 답하겠다”고 덧붙였다.
그는 이어 생활 체감을 중심으로 함께 사는 수성구를 만들겠다고 강조했다. 전 시의원은 “공약을 나열하기보다는 생활이 달라지는 변화가 필요하다”며 “일자리와 기업은 수성 안에서 돌게 만들고, 알파시티는 기회와 일자리가 생기는 공간으로 바꾸겠다”고 강조했다.
이와 함께 “수성못과 상권은 돈이 도는 곳으로 만들고 주차와 교통, 안전 등 기본부터 바로잡겠다”고 말했다.
이새날 서울시의원 “서울 문화 불균형 해소하고 ‘새로운 실버세대’ 위한 고품격 문화 복지 확대해야”
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 지난 13일 열린 본회의에서 5분 자유발언을 통해 서울시의 문화 격차 해소와 학생 예술 교육 지원을 촉구하는 한편, 새로운 실버세대(1차 베이비부머)의 눈높이에 맞춘 고품격 문화콘텐츠 기획의 필요성을 강력히 제안했다. 이 의원은 지난 1월 세종문화회관 대극장에서 열린 ‘누구나 클래식 2026’ 신년음악회의 성공적인 개최를 언급하며 발언을 시작했다. 시민 4000여 명의 투표로 선정된 베토벤 교향곡 5번 ‘운명’ 등의 수준 높은 공연이 ‘관람료 선택제’를 통해 시민들에게 문턱 없이 제공된 점을 높이 평가했다. 그는 “대규모 클래식 공연장과 고급 문화 인프라가 여전히 서울 일부 지역에 편중돼 있다”고 지적하며 “진정한 ‘클래식 서울’을 완성하기 위해서는 세종문화회관을 강북 문화의 베이스캠프로 삼아 관련 예산을 늘리고 공연 횟수를 과감하게 확대해야 한다”고 촉구했다. 또한 교육위원회 위원으로서 학교 예술 교육과의 연계 방안도 제시했다. 이 의원은 “열악한 환경 속에서도 음악에 대한 열정을 키우는 학교 오케스트라 학생들이 세종문화회관 대극장과 같은 최고의 무대를 경험할 수 있도록 ‘청소년 무대 공유 프로젝트
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전 시의원은 대구시의회 교육위원장과 운영위원장을 지낸 경험을 언급하며 “근거와 과정이 없으면 정책은 멈춘다”면서 “결론이 나면 책임지고 끝까지 가는 정치로 증명하겠다”고 했다.
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