유은혜, “‘안전·교육비·돌봄’ 부모 걱정 줄이겠다”…‘부모의 마음’ 공약 발표

이미지 확대 유은혜 경기도교육감 예비후보가 16일 경기도의회에서 경기형 기본교육 ‘부모의 마음’ 3+1 핵심 공약을 발표하고 있다. (유은혜 캠프 제공) 닫기 이미지 확대 보기 유은혜 경기도교육감 예비후보가 16일 경기도의회에서 경기형 기본교육 ‘부모의 마음’ 3+1 핵심 공약을 발표하고 있다. (유은혜 캠프 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

유은혜 경기도교육감 예비후보가 학부모의 가장 큰 걱정으로 꼽히는 학교 안전, 교육비 부담, 돌봄 공백 문제를 해결하기 위한 경기형 기본교육 ‘부모의 마음’ 3+1 핵심 공약을 발표했다.유 예비후보는 16일 경기도의회에서 기자회견을 열고 안전·안심, 교육비 부담 완화와 맞춤 성장 지원, 편리하고 공백 없는 돌봄을 핵심 과제로 제시했다.학교 안전과 관련해 유 예비후보는 △학교급별 스마트폰 사용 표준안 및 가이드라인 마련 △학교·교육지원청·디지털성범죄피해자 지원센터 3개 주체를 잇는 시스템 구축으로 신고–삭제 지원–분리 보호–상담–수사 ‘올케어 디지털 원스톱 대응 체계’를 내놨다.교육비 부담 완화와 맞춤 성장 지원을 위해서는 방과후학교, 현장체험학습, 수련활동, 졸업앨범 구입 등 학부모 체감 부담이 큰 공교육비를 단계적으로 줄이고 저소득, 다자녀, 특수, 다문화 가정에는 더 두텁고 촘촘한 맞춤 지원을 하겠다고 밝혔다.공백 없는 돌봄과 관련해 유 예비후보는 돌봄 서비스의 가장 큰 문제로 정보 분산과 복잡한 신청 절차를 지적하며 ‘원클릭 365 안심 돌봄 시스템’ 구축을 약속했다.이 시스템은 돌봄 정보 검색, 신청, 예약, 결제, 위치 확인, 긴급 돌봄 연결 등을 하나의 플랫폼에서 제공하는 방식이다.유 예비후보는 앞서 제안한 3가지 공약을 실행할 정책 플랫폼으로 ‘경기학부모원’ 설립을 추진하겠다고 밝혔다.경기학부모원은 온라인 행정 시스템과 오프라인 상담, 네트워크 기능을 결합한 플랫폼 형태로 구축되며, 기존 경기학부모지원센터와 지역 지원망, 학부모 교육 및 상담 기능을 통합해 운영될 예정이다.또한 학부모가 직접 정책 설계 과정에 참여할 수 있도록 ‘학부모 참여예산제’를 도입해 학부모 중심의 교육 정책 거버넌스를 강화하겠다고 덧붙였다.유 예비후보는 “학부모는 교육의 주체이고 동반자로, 아이를 키우는 책임을 부모에게만 지우는 사회는 미래가 없다”며 “부모를 돕는 일 역시 교육의 책임”이라고 강조했다.이어 “부모가 학교에 바라는 것은 거창하지 않다”며 “우리 아이가 학교 안팎에서 안전한지, 경제적 격차가 배움의 장벽이 되지는 않는지, 방과 후와 방학에도 돌봄의 공백은 없는지, 어려움에 처했을 때 도움을 구할 곳은 있는지가 부모의 가장 큰 마음”이라고 설명했다.