김동연 “경기지사는 초보·난폭운전자 아닌 모범운전자가 맡아야”

李 대통령 추경 제안, ‘시의적절’…신속·과감·충분해야
‘경천동지’ 광역철도망 등 교통망 확충, 경기도 바꾸겠다
경선 추가토론 ‘찬성’, 당의 방침 따르겠다
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16일 mbc 라디오 김종배의 시선집중 유튜브 화면 캡처
김동연 경기도지사가 차기 경기도지사는 자신과 같은 능력 있는 ‘모범 운전자’가 맡아야 한다고 주장했다.
김 지사는 16일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “경기도 인구가 지금 1430만 명이다. 대한민국 인구의 28%가 살고 있다. 그렇기에 ‘초보 운전자’나 ‘난폭 운전자’가 아니라 능력 있는 ‘모범 운전자’가 운전을 해야 한다. (행정력과 함께) 정치적인 면모까지 갖춘 분이 경기도지사가 돼야 한다고 생각한다”며 “저는 바로 쓸 수 있고 바로 큰 성과를 낼 수 있는 (모범운전자) ‘현금 자산’”이라고 강조했다.
경선 후보들 중 누가 가장 벅차냐는 물음에 그는 “벅차거나 껄끄럽거나 하는 후보는 없다. 네 분이 다 훌륭하고 우리 당의 큰 자산들이다. 추미애 의원은 우리 당의 개혁 자산, 한준호 의원은 우리 당의 미래 자산이고, 권칠승 의원과 양기대 전 의원은 정말 합리적이고 훌륭하다”고 평가했다.
경선 추가 토론에 대해선 “얼마든지 응할 생각이고, 당의 결정에 따르겠다”고 밝혔다.
정부의 추경에 대해선 “아주 시의적절하다고 생각한다.”며 “대통령께서 밤을 새워서 하자는 얘기를 하셨는데 (대통령 지시대로) 신속하고 과감하게 그리고 충분해야 한다”고 주장했다.
경기도의 최대 현안 중 하나인 교통 문제 해결 방안에 대해선 “지하철 5호선 확장 등 광역철도망 구축과 광역버스, 직행 광역버스 증차, 송전탑과 철도 지하화 등으로 경기도 지도를 바꾸겠다”고 답했다.
김 지사는 국민의힘 소속인 서울시장, 인천시장과의 수도권 협의 과정에서 겪은 고충도 얘기했다.
박춘선 환경수자원위원회 부위원장 대표발의, ‘서울시 환경교육의 활성화 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안’ 본회의 통과
서울시는 환경교육이 행정 중심의 단발성 사업에서 벗어나 시민 참여와 민관 협력 기반의 지속 가능한 교육 체계로 전환될 전망이다. 서울시의회 환경수자원위원회 박춘선 부위원장(강동3, 국민의힘)이 대표 발의한 ‘서울시 환경교육의 활성화 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안’이 지난 13일 열린 제334회 임시회 제3차 본회의에서 의결됐다. 이로써 시민 참여를 확대하는 제도적 장치가 마련되어 생활 속 환경 실천을 확산할 정책 기반이 한층 강화될 것으로 기대된다. 이번 조례 개정은 기후위기와 환경문제가 심화되는 상황에서 기존 행정 중심의 환경정책을 넘어 시민이 주도적으로 참여하는 민·관 협력형 환경 거버넌스를 구축하고, 참여 중심의 환경교육 체계를 제도적으로 강화하기 위해 추진됐다. 그동안 서울시에서도 다양한 환경교육 사업이 추진되어 왔으나 단발적·비정기적으로 운영되는 경우가 많아 체계적으로 추진할 제도적 기반이 부족하다는 지적이 제기되어 왔다. 이에 이번 개정안은 시민 참여 중심의 환경교육을 활성화하고 지속 가능한 환경교육 체계를 구축하기 위한 행정적·재정적 근거를 마련하는 데 초점을 뒀다. 주요 개정 내용으로는 먼저 환경교육계획 수립 시 포함해야 할 사항에 ‘
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그는 “교통이나 매립지 문제 등에서 두 분이 사전에 ‘짬짜미’를 하고 와 압박하는 바람에, 자리를 박차거나 뒤집어엎은 적도 두 번 정도 있었다”며 “이번 지선에서 민주당 후보들이 함께 당선돼 이재명 정부를 성공시켜야 한다”는 의견을 내놨다.
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