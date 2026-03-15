‘전권’ 받고 돌아온 이정현…오세훈에 공천 참여 압박

이미지 확대 이정현(뒷줄 오른쪽) 국민의힘 공천관리위원장. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 이정현(뒷줄 오른쪽) 국민의힘 공천관리위원장. 뉴스1

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2026-03-16 1면

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이정현 국민의힘 공천관리위원장이 사퇴 선언 이틀 만인 15일 장동혁 대표에게 ‘공천 전권’ 위임을 약속받고 복귀했다. 첫 조치로 오세훈 서울시장의 공천 접수를 촉구하며 16일 추가 접수 공고를 내기로 했다. 다만 장 대표가 혁신 선거대책위원회 구성 등 오 시장의 ‘2선 후퇴’ 요구에 대한 결단을 내리지 않는 상황에서 오 시장이 경선에 참여할 명분은 아직 부족하다는 해석이 나온다.이 위원장은 이날 입장문을 통해 “장 대표가 공천 혁신을 완수해 달라며 공천관리위원장인 제게 공천과 관련된 전권을 맡기겠다는 뜻을 전해 왔다”며 “그 권한을 무거운 책임으로 받아들이고, 염치 없지만 다시 공천관리위원장직을 수행하겠다”고 밝혔다.그는 “의사가 심장이 멈춘 환자를 살리기 위해 전기충격을 가하듯이 지금 우리 당에도 그 정도의 결단과 충격이 필요하다”며 “결과에 대한 모든 책임 역시 제가 지겠다”고 강조했다. 복귀한 이 위원장은 이날 오후 공관위 전체회의를 진행했다.이 위원장의 사퇴에는 오 시장의 두 차례에 걸친 공천 미등록을 비롯해 대구·부산 지역 혁신 공천 구상을 두고 공관위원들의 반대에 부딪힌 것이 주요 원인이었던 것으로 알려졌다. 그는 공관위원장으로 임명된 지 29일 만인 지난 13일 혁신 공천 추진이 어렵다며 사퇴를 선언하고 잠행에 들어갔다.이 위원장이 마음을 돌린 데는 전날 경기 모처에서 있었던 장 대표와의 단독 면담이 결정적이었던 것으로 전해졌다. 최보윤 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 “장 대표와 이 위원장의 소통이 잘됐고, (그 결과) 오늘 이 위원장이 입장을 밝힌 것”이라고 설명했다. 장 대표의 ‘전권 위임’에 대해선 “이 위원장에게 힘을 실어 주겠다는 정치적 메시지로 보면 된다”고 했다.공관위는 서울시장 후보 추가 공천 접수를 16일 공고할 예정이라며 “서울이 이번 지방선거에서 가장 상징적인 지역인 만큼 서울시장 후보 공천의 문은 더 넓게, 더 당당하게 열어야 한다고 판단했다”고 했다. 그러면서 “오 시장(사진)은 우리 당의 소중한 자산이며, 서울 발전을 이끌어 온 중요한 지도자”라며 “이번 공천 절차에 참여해 주기를 기대한다”고 덧붙였다. 이는 이 위원장이 직무 복귀 후 내린 첫 조치로 일정은 16일 공고, 17일 접수, 18일 면접 순으로 진행한다는 방침이다.다만 오 시장이 공천 신청 추가 접수에 응할지는 미지수다. 사실상 장 대표 2선 후퇴 요구에 대한 접점을 찾지 못했기 때문이다. 당 지도부는 혁신 선대위 출범에 대해서는 구체적인 답을 내놓지 않고 있다. 최 대변인은 “선대위 관련 논의는 계속 진행돼 왔고 그 방향은 혁신”이라며 “오 시장이 말한 혁신 선대위가 특별히 다른 내용이라고 보긴 어렵다”고 설명했다.오 시장 측은 이날 서울신문과의 통화에서 “당이 숙고해서 잘 결정해 주길 믿고 기다릴 것”이라고 전했다. 당에 충분히 입장을 전달했지만 장 대표의 직접적인 움직임이 없는 만큼 상황을 지켜보겠다는 의미로 풀이된다. 앞서 오 시장은 혁신 선대위로의 조기 전환과 윤민우 중앙윤리위원장, 장예찬 여의도연구원 부원장, 박민영 미디어대변인 등 당내 강경파에 대한 경질을 출마를 위한 선결 조건으로 요구했다.공관위에서 재차 추가 접수에 나섰음에도 장 대표의 결단이 없다면 후보 미등록 사태는 또다시 벌어질 가능성이 크다. 이 경우 미등록 사태를 둘러싼 당내 갈등은 파국으로 치달을 수 있다. 당내 비판으로 공관위가 더이상은 추가 접수에 나서기가 부담스럽다는 시각도 적지 않다. 서울시장 공천 후보로 나선 윤희숙 전 혁신위원장은 소셜미디어(SNS)에서 “오 시장이 후보 등록을 하지 않아 경선을 지연시킬수록 우리 당 후보의 경쟁력이 갉아먹힐 것”이라고 지적했다.