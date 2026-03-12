‘군수의 무덤’ 악령 되살아나나, 전북 임실군수 선거전 혼탁 양상

현직 군수가 3선 연임으로 가까스로 명예 회복

지방선거 앞두고 경찰 수사, 네거티브 등 만연

‘제대로 일할 수 있는 참신한 일꾼 뽑아야’ 여론

민선 군수들이 연거퍼 중도 낙마해 ‘군수의 무덤’으로 불렸던 전북 임실군이 민선 9기 지방선거를 앞두고 후보가 난립하면서 혼탁 양상을 보이고 있다. 임실군은 현직인 심 민 군수의 무소속 3선 연임으로 가까스로 명예를 회복했으나 선거가 다가오자 선거법 위반 의혹 수사에 온갖 유언비어까지 난무해 지역 사회가 어수선하다.11일 서울신문 취재를 종합하면 임실군수 선거전은 한때 10여명의 후보가 난립했으나 최근 5~6명으로 압축돼 각축전을 벌이고 있다.하지만 ‘돈선거’, ‘작전 세력’, ‘네거티브’ 등 확인되지 않은 소문이 파다해 인구 2만 5000여명의 작은 지역이 들썩이고 있다. 선거 때마다 등장하는 ‘신오적’, ‘구오적’의 실명도 거론된다.특히, 주민 수십명이 공직선거법 위반 혐의로 줄줄이 선거관리위원회의 조사를 받기 시작하면서 민심이 흉흉해지고 있다.군수 출마예정자가 지역 주민들에게 식사를 제공했다는 의혹을 두고 경찰이 수사에 나섰기 때문이다.12일 경찰에 따르면 공직선거법 위반 혐의로 임실군수 출마예정자 A씨를 조사 중이다. A씨는 지난 2월 6일 임실군의 성수면 한 음식점에서 80~90명의 주민들에게 식사를 제공한 혐의를 받고 있다.당시 신고를 접수한 선거관리위원회는 참석자들을 불러 조사를 벌인 뒤 사건을 넘겼다.유권자 수가 적은 임실은 특정 후보가 여론조사에서 높은 지지율을 얻기 위해 대포폰을 이용하는 작전 세력을 끌어들였다는 소문이 확산하면서 의혹과 해명이 엇갈리고 있다.군수 후보들이 정책 대결은 뒤로하고 상대 후보 약점 공략에 주력한다는 지적도 나온다.임실읍에 거주하는 한 주민은 “임실은 돈선거가 만연했던 지역으로 역대 군수들이 낙마해 얼굴을 들고 다니기 힘든 지역이었다”면서 “최근 10여년 동안 지역사회가 안정된 만큼 지역발전을 획기적으로 앞당길 수 있는 제대로 된 일꾼을 뽑는 선거가 되길 바란다”고 밝혔다.