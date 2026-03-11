인천시장 ‘박찬대 vs 유정복’ 붙는다

6·3 지방선거 첫 대진표 확정

이미지 확대 유정복 인천시장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 유정복 인천시장. 연합뉴스

이미지 확대 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표와 민주당 인천시장 후보인 박찬대 의원이 11일 인천 강화군 서검도 인근에서 함께 새우잡이 그물을 끌어올리고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표와 민주당 인천시장 후보인 박찬대 의원이 11일 인천 강화군 서검도 인근에서 함께 새우잡이 그물을 끌어올리고 있다. 뉴스1

2026-03-12 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘이 11일 유정복 인천시장을 6·3 지방선거 인천시장 후보자로 단수공천하면서 더불어민주당 인천시장 후보로 공천된 박찬대 의원과 맞붙게 됐다. 이번 지방선거의 첫 대진표 확정이다.국민의힘 공천관리위원회는 이날 중앙당사에서 유 시장을 면접 심사했다. 공천을 확정한 공관위는 유 시장에 대해 “대한민국 대표 행정가이자 인천을 누구보다 깊이 이해하고 인천의 미래를 가장 체계적으로 준비해 온 지도자”라고 소개했다. 최민호 세종시장도 유 시장과 함께 6·3 지방선거 세종시장 후보로 단수공천됐다.유 시장은 17~19대 국회의원, 행정안전부 장관, 김포시장 등을 두루 거쳤다. 2014년 제6회 지방선거에서 인천시장에 당선됐고, 2022년 제8회 지방선거에서 인천시장에 재선됐다.유 시장은 공천 면접 심사가 끝난 뒤 기자들과 만나 “인천이 대한민국 성장을 주도할 도시로 발전하는 데 있어서 책임 있는 일을 하기 위해 나오게 됐다”고 말했다. ‘절윤’ 결의문 이후 당의 과제에 대해서는 “당의 미래와 대한민국의 정치 발전, 국민을 생각하는 마음으로 제 역할이 있다면 그 역할을 다 하겠다”고만 답했다.3선을 노리는 유 시장과 맞붙게 된 박 의원은 이날 정청래 민주당 대표와 함께 ‘험지’로 알려진 인천 강화를 찾았다. 정 대표는 이날 강화에서 열린 현장 최고위원회의 도중 박 의원을 ‘정치적 짝꿍’이라고 칭하는 등 박 의원에게 힘을 실어주는 모습을 보였다.정 대표는 또 “박 의원과 저는 야당 탄압, 정적 제거, 이재명 죽이기에 맞서 손잡고 열심히 싸웠던 동지”라며 “지금 하는 일도 잘 이루어져서 좋은 일만 있기를 바란다”고 강조했다. 정 대표는 오후 교동도 죽산포구에서 박 의원과 함께 직접 작업복을 착용하고 새우잡이 어선 현장 체험도 했다.정 대표는 조업 체험 후 기자들과 만나 “강화가 민주당 입장에서는 어려운 지역이지만 지난 대선에서 42%를 득표했다”며 “조금만 더하면 좋은 소식이 있을 것”이라고 전망했다. 박 의원도 “강화도에 최고의 노력을 집중해 인천 지방선거 승리의 교두보로 만들고 싶다는 게 후보인 저의 각오”라며 “정 대표께서 직접 오신 만큼 힘을 실어 주실 거라고 생각한다”고 밝혔다.