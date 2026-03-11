정원오 “용산에 1만세대도 충분… 정부와 협상해 풀어나갈 것”

“주거 문제는 수요 맞춤형으로 공급”

“착공까지 책임지는 ‘착착’ 개발로”

이미지 확대 더불어민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 11일 서울 중구 상연재에서 열린 캠프 1차 프레스데이에서 기자들의 질문에 답변하고 있다.



연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 11일 서울 중구 상연재에서 열린 캠프 1차 프레스데이에서 기자들의 질문에 답변하고 있다.



연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 서울시장 예비후보인 정원오 전 성동구청장이 11일 용산국제업무지구에 대해 “(주택) 1만 세대도 충분히 할 수 있는 구조”라며 경쟁력을 갖추려면 글로벌 기업의 비자, 법인세 특혜를 확실히 챙겨야 한다고 밝혔다.옛 철도 정비창 부지를 글로벌 허브로 바꾸는 용산국제업무지구 사업은 주택 규모를 두고 서울시의 6000~8000세대 계획과 국토교통부의 1만 세대 계획이 대립하면서 논란을 빚고 있다.정 예비후보는 11일 서울 중구 상연재 별관에서 열린 서울시청 출입기자단 간담회에서 용산국제업무지구 관련 질문에 “글로벌 기업의 아시아 헤드쿼터를 서울로 오게 하는 중요한 거점이 될 수 있다. 그러나 현재 서울시 계획으로는 이루기 어렵다. (기업들의) 이점이 없기 때문”이라며 이렇게 답했다.그는 “글로벌 기업들의 임원은 가족 단위로 움직이기에 다른 비자가 필요하다”며 “두 번째는 법인세 부분의 메리트가 있어야 한다”고 밝혔다. 이어 “용산국제업무지구를 국제특구로, 강서연구개발 특구를 지정해서 비자 문제와 법인세 문제를 완화해 글로벌 헤드쿼터를 서울로 올 수 있는 기반을 만들고자 한다”고 강조했다.용산국제업무지구의 주택 규모에 대해서는 “아파트가 8000세대, 1만 세대는 별로 중요하지 않다. 1만 세대도 충분히 할 수 있는 구조이니 정부와 협상해 특구 문제도 함께 풀어가겠다”고 설명했다. 또 일본 도쿄의 아자부다이힐스 사례를 들면서 외국계 국제학교 유치 필요성도 언급했다.정 예비후보는 서울시의 전체 주택 공급 정책 구상도 밝혔다. 그는 “주거 문제는 수요 맞춤형으로 공급되어야 한다”며 ▲재개발·재건축에 따른 고가 아파트 공급 ▲내 집 마련 꿈 실현하는 실속형 아파트 ▲청년 신혼부부 주택 등 임대 아파트 ▲초고령 사회 시니어 서비스 제공형 아파트 ▲청년층 대학생 기숙사 등을 거론했다.그는 특히 오세훈 서울시장의 주택 정책에 대해서는 “사전 협상을 위주로 한 (신속통합)기획이 실질적 성과와 무관하게 (시민의) 호응이 있었고 착공까지 챙기지 못한 한계가 있었다”며 “착공까지 책임지는 착착 개발로 진행해 속도는 빠르게 하고 책임감을 높일 것”이라고 강조했다.