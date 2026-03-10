서석영 경북도의원 지방선거 불출마 선언…“후배에게 양보”

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
서석영 경북도의회 의원이 10일 포항시청에서 불출마 선언을 하고 있다. 김형엽 기자
6·3 지방선거를 앞두고 현역 경북도의원이 불출마를 선언했다.
서석영 경북도의원(국민의힘·포항시 제6선거구)은 10일 포항시청에서 기자회견을 열고 “새로운 변화를 이끌어갈 후배 정치인들에게 길을 열어주고자 이번 지방선거에 출마하지 않기로 결심했다”고 밝혔다.
포항시 공무원 출신인 서 의원은 2022년 제8회 지방선거에서 제12대 경북도의회에 입성했다. 포항아열대농업연구소 유치 등 의정활동을 펼쳤다.
서 의원은 “인구 감소와 지방 소멸 위기 속에서 지역이 한단계 더 도약하기 위해서는 젊은 인재들이 전면에 나서야 한다”며 “후배들에게 자리를 양보하고, 농촌과 민생의 최전선으로 향할 계획”이라고 했다.
김태수 서울시의회 주택공간위원장, 종로구 럭키평창빌라 현장 방문
서울시의회 주택공간위원회 김태수 위원장(국민의힘, 성북구 제4선거구)은 지난 6일 윤종복 의원(국민의힘, 종로구 제1선거구)과 종로구 평창동 329-2번지 일대 위치한 럭키평창빌라 일대 현장을 방문해 주민들과 모아타운 추진 경과를 점검하고 향후 대책을 논의했다. 해당 구역은 2025년 12월에 ‘SH참여 모아타운 공공관리사업 대상지 공모’에 지원했으나 2026년 2월 개최된 선정위원회에서 미선정됐다. 럭키평창빌라 일대는 이번 선정위원회에 약 38%의 동의율을 확보해 신청했으나, 주변 정온한 저층주거지와 정합성 검토가 필요하다는 의견이 제기된 것으로, 실제 대상지가 구릉지이면서 자연경관·고도지구가 지정되어 있어 사업성이 낮아짐에 따라 향후 주민 간 갈등을 우려한 것으로 이해된다. 주민들은 “선정기준이 제1종일반주거지역,자연경관지구, 고도지구, 구릉지 등 도시계획 규제 완화를 통해 사업성 확보가 가능한 구역을 포함하고 있으며, 해당 지역은 이에 모두 부합한다”고 강조했다. 아울러 “당초 ‘15곳 내외’ 선정 발표에도 실제 7곳만 선정됐다”며 대상지를 추가 선정해 줄 것을 요청했다. 김 위원장은 “모아타운 사업 추진을 통해 노후하고 열악한 주거환경을 개선
서울시의회 바로가기
끝으로 그는 “지역에서 새롭게 봉사할 수 있는 길을 찾아 내 역할을 모색하겠다”고 덧붙였다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지