20년간 민주 ‘텃밭’… “힘 있는 송영길” vs “새 인물 김남준”

보선 앞둔 인천 계양을 민심 르포

이미지 확대 이재명 대통령의 국회의원 지역구였던 인천 계양을이 6·3 지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 재보궐선거의 최대 관심 지역으로 떠오른 가운데 계양구 임학사거리의 한 건물 앞에 ‘코스피 6000 돌파’를 기념하는 더불어민주당 현수막이 걸려 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 그 바로 옆에 국민의힘이 내건 제107주년 3·1절 기념 현수막.

이준호 기자 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령의 국회의원 지역구였던 인천 계양을이 6·3 지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 재보궐선거의 최대 관심 지역으로 떠오른 가운데 계양구 임학사거리의 한 건물 앞에 ‘코스피 6000 돌파’를 기념하는 더불어민주당 현수막이 걸려 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 그 바로 옆에 국민의힘이 내건 제107주년 3·1절 기념 현수막.

이준호 기자

2026-03-10 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“다른 건 없고 일 잘 하는 사람이 왔으면 좋겠습니다.”9일 인천 계양구 계양산전통시장에서 튀김을 파는 유모(68)씨는 “계양은 (더불어)민주당 이름표만 달면 내가 나가도 당선되는 곳”이라며 지역을 위해 헌신할 국회의원이 뽑혔으면 좋겠다고 했다. 그러면서 최근 무죄 확정을 받고 국회 입성을 노리는 송영길 전 민주당 대표에 대해선 여기 오래 살았다는 ‘명분’이 있다고 했고, 계양을 출마 의사를 밝힌 김남준 전 청와대 대변인에 대해선 ‘새 인물’에 대한 기대감이 있다고 전했다.이재명 대통령의 국회의원 지역구였던 계양을은 2010년 보궐선거를 제외하면 20여년간 보수정당 후보가 단 한 번도 당선된 적 없는 민주당 ‘텃밭’으로 통한다. 이 지역은 6·3 지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 보궐선거 지역 중 한 곳이지만 민주당은 아직 어느 후보를 내세울지 결정하지 않았다.민주당은 다음 달 선거구가 확정되는 대로 계양을 후보를 전략공천할 것으로 관측된다. 이 대통령의 최측근으로 꼽히는 김 전 대변인과 계양을에서만 5선 의원을 지낸 송 전 대표 모두 유력 후보로 거론되는 만큼 지역 주민들도 벌써부터 누가 올지 뜨거운 관심을 보였다.계양산전통시장에서 10년가량 옷가게를 한 이혁구(77)씨는 김 전 대변인을 새 지역 일꾼으로 꼽았다. 이씨는 “송영길은 이제 너무 익숙할 정도로 여기서 오래 정치를 했다”며 “이번에는 새로운 인물에게 계양을을 한번 맡기고 싶다”고 말했다. 이 지역에 신혼집을 차렸다는 30대 김모씨도 지역 발전과 변화를 위해선 새 인물이 필요하다고 했다. 그는 “계양은 인천 내에서도 발전이 정체된 지역인데 5선까지 한 분이 다시 온다고 변화가 생길 것 같진 않다”며 “김남준은 이 대통령이 여기서 의원을 할 때부터 현안을 함께 챙긴 사람 아닌가. 지역에 대한 이해도가 있을 거”라고 말했다. 그러면서 “신선한 바람도 불어넣을 수 있지 않을까 기대한다”고 했다.반면 송 전 대표를 지지하는 주민들은 높은 인지도에 후한 점수를 줬다. 40년째 계양구에 거주하며 아파트 경비원으로 근무 중인 정모(72)씨는 “계양을이 진보 색채가 강하다고 하지만 매번 선거에서 아슬아슬하게 이겼던 것 같다. 민주당도 후보를 잘 내야 한다”며 “확실하게 당선될 송영길이 오는 게 나을 것 같다”고 전했다.계산시장 인근에서 과일 장사를 하는 신모(49)씨는 “계양구엔 장기동 등 지역 발전이 더 필요한 곳들이 있다”면서 “송영길이 계양에 오래 살기도 했고 나름 대표까지 하고 힘 있는 사람이 아닌가. 지역 발전을 위해서 좀 일을 해줬으면 한다”고 말했다.일부 지역 주민들은 이번 보궐선거에서 국민의힘 후보를 지지하겠다고 했다. 계양구에서 20년 이상 거주하고 있다는 윤경옥(64)씨는 “국회를 보면 야당이 너무 힘이 없다”며 “국민의힘에 힘을 실어주고 싶어서 이번에는 빨간색을 찍으려고 한다”고 말했다.이곳에서 만난 청년들은 당보다 인물을 보고 선택하겠다고 했다. 대학생 이모(24)씨는 “주변 친구들을 보면 누가 출마하는 지 크게 관심이 없는 것 같다”며 “민주당이든 국민의힘이든 공약을 보고 선택하게 될 것 같다”고 했다.