국힘 경선 흥행 비상… ‘복면가왕 방식’ 쓸 도전자가 없다

'인물 기근' 단체장 공천 접수 마감

2026-03-09

국민의힘 6·3 지방선거 경선 흥행에 비상이 걸렸다. 8일 광역·기초단체장 공천 접수를 마감했으나 최대 승부처인 수도권을 포함해 눈에 띄는 ‘새 인물’은 없었다.수도권은 경선 도전자가 1~2명에 그치면서 예비 경선 승자를 현역 단체장과 붙이는 이른바 ‘복면가왕식 경선’도 적용이 쉽지 않을 전망이다.서울시장 출마 가능성이 나왔던 신동욱 최고위원은 페이스북을 통해 “정치적 진로와 당이 처한 상황, 그리고 지역구 사정등을 종합적으로 고려하며 고민과 성찰의 시간을 가졌지만 서울시장 후보 경선에 참여하지 않기로 결정했다”고 적었다. 후보군으로 꾸준하게 거론됐던 나경원 의원도 일찌감치 지도부에 불출마 의사를 전달한 것으로 알려졌다.이정현 공천관리위원장이 복면가왕식 경선 적용을 시사했던 서울시장은 윤희숙 전 여의도연구원장, 이상규 서울 성북을 당협위원장 외에는 출마 희망자가 나오지 않았다. 새 경선 방식에 반발한 윤 전 위원장은 이날 서울신문에 “계급장을 떼고 모두 함께 경쟁해야 관심과 흥행이 가능하지, 5선에 도전하는 현직 시장을 분리하고 도전자끼리 먼저 경선을 붙이면 누가 관심을 가지겠느냐”고 말했다.경기지사에는 양향자 최고위원과 재선 의원을 지낸 함진규 전 한국도로공사 사장이 나섰다. 심재철· 원유철 전 의원도 결국 후보 등록을 하지 않았다. 더불어민주당이 박찬대 전 의원을 단수공천한 인천시장에도 유정복 현 시장 외에는 출마 희망자가 없다.박형준 시장의 추대 가능성이 나왔던 부산시장은 초선의 주진우 의원이 나섰다. 주 의원은 “지금 부산에 진정 필요한 것은 역동적인 리더십, 새로운 통찰, 강한 추진력”이라고 출마를 공식화했다.단계별 경선을 치를 만큼 충분한 후보자가 나오지 않아 복면가왕식 경선은 사실상 불발될 가능성이 커졌다. 국민의힘 핵심관계자는 통화에서 “신인들의 도전을 독려하기 위해 마련한 방식”이라며 “도전자가 없으면 사실상 적용이 불가능하다”고 말했다.현역 의원들이 대거 나선 대구도 홍준표 전 시장의 중도사퇴로 현역 단체장이 없어 새 경선 방식의 적용이 불가능하다. 일찌감치 현역 의원들이 나선 대구는 주호영·추경호·윤재옥·유영하·최은석 의원, 이진숙 전 방통위원장, 홍석준 전 의원, 이재만 전 대구 동구청장이 후보 등록을 마무리했다.이철우 지사, 김재원 최고위원, 최경환 전 부총리, 이강덕 전 포항시장이 4자구도를 형성해온 경북지사 선거에는 이날 3선의 임이자 의원이 “이제 경북지사에게 이 시대가 새로운 역할을 요구하고 있다”며 참전했다. 경북 현역 국회의원 13명 중 유일한 출마다.