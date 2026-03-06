정청래 만난 송영길 “당 결정 따를 것”… 민주당 교통정리 주목

복당 뒤 처음… 50분 비공개 면담

정청래(오른쪽) 더불어민주당 대표가 5일 국회에서 무죄 확정 후 복당한 송영길 전 민주당 대표와 처음 면담한 뒤 웃으며 악수하고 있다.

안주영 전문기자

2026-03-06 6면

복당 후 처음으로 정청래 더불어민주당 대표와 면담한 송영길 전 대표가 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐 선거에서 공천을 받을지 주목된다. 여의도 입성을 노리는 송 전 대표는 8월 전당대회 출마 가능성까지 열어두며 당권 경쟁의 변수가 될 전망이다.송 전 대표는 이날 오후 국회 본관 민주당 당대표실을 찾아 정 대표와 약 50분간 비공개로 면담했다. 권향엽 민주당 조직사무부총장은 정 대표와 송 전 대표의 면담 직후 기자들과 만나 “(송 전 대표가) ‘어느 지역 출마하겠다, 하게 해달라’ 그런 말을 하지는 않았고, 누차 (공천에 대해) 당의 결정에 따르겠다고 했다”고 전했다.앞서 송 전 대표는 이날 오전 CBS 라디오에서 오후에 예정된 정 대표와의 면담에서 공천 관련 논의를 할 것이냐는 취지의 질문에 “대표님 말씀을 들어야죠. 제가 평당원인데”라며 말을 아꼈다.‘전당대회 돈봉투 사건’ 무죄 확정을 받고 최근 민주당에 복당한 송 전 대표는 자신의 옛 국회의원 지역구였던 인천 계양을로 이사했다. 이를 두고 6월 보궐선거에서 계양을 출마를 염두에 둔 것 아니냐는 해석이 나왔는데, 송 전 대표는 같은 방송에서 “젊은 후배하고 다투는 모습으로 비치는 게 부담스럽다”면서도 “일단 국회로 돌아오겠다”고 했다. 이미 계양을 출마 의사를 밝힌 김남준 전 청와대 대변인을 의식한 발언으로 풀이된다.당내에서도 이재명 대통령의 최측근인 김 전 대변인과 송 전 대표가 한 지역구를 두고 경선하는 구도는 최대한 피할 것이란 전망이 나온다. 다만 송 전 대표는 민주당 인천시장 후보로 단수공천된 박찬대 의원의 지역구인 연수갑 보선에 출마할 수도 있느냐는 취지의 진행자 질문에는 “어찌 됐든 저는 계양구 주민에게 너무 죄송하고 감사한 마음”이라면서 즉답을 피했다.송 전 대표가 국회에 복귀할 경우 국회 내 최다선인 6선 의원이 되는 만큼 차기 당권 구도에도 변화가 예상된다. 송 전 대표는 ‘8월 전당대회에 출마할 계획이 있느냐’는 질문에 “당원이 결정한다”고 답해 여지를 남겼다는 해석이 나왔다.송 전 대표와 정 대표 면담 분위기는 시종일관 화기애애했던 것으로 전해졌다. 정 대표는 송 전 대표 면담 후 “그간 고생 많았고 복당을 환영한다”며 “앞으로 좋은 일 많길 바란다”고 웃으며 배웅했다. 송 전 대표는 “감사하다”고 화답한 후 자리를 떴다.