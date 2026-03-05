정장수 “대기업 손잡고 동성로 바꾼다”…민자 유치로 ‘영상 아케이드’설치 공약

라스베이거스 비바비전, 슬롯질라 벤치마킹

鄭 “취임 직후 추진…2029년 완공 목표”

“LG, 삼성 등에 사업 제안…거리 명칭 등 권한 부여”

이미지 확대 국민의힘 대구 중구청장 예비후보인 정장수 전 대구시 경제부시장이 5일 발표한 동성로 영상아케이드, 도심 집라인 설치 조감도. 정장수 전 부시장 측 제공 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 대구 중구청장 예비후보인 정장수 전 대구시 경제부시장이 5일 발표한 동성로 영상아케이드, 도심 집라인 설치 조감도. 정장수 전 부시장 측 제공

이미지 확대 정장수 전 대구시 경제부시장. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 정장수 전 대구시 경제부시장. 서울신문DB

국민의힘 대구 중구청장 예비후보인 정장수 전 대구시 경제부시장이 동성로에 세계적인 수준의 첨단 영상아케이드와 집라인을 유치하겠다는 구체적인 로드맵을 제시했다.앞서 그는 미국 라스베이거스에 있는 ‘슬롯질라’(SlotZilla)라는 도심 집라인과 같은 체험형 관광 인프라를 공약으로 발표한 바 있는데, 이번엔 세부 사업 추진 계획까지 밝힌 것이다. 첨단 디스플레이 기술을 갖춘 국내 대기업에 사업 제안을 통해 투자를 유치하겠다는 구상도 밝혔다.정 전 부시장은 5일 보도자료를 내고 옛 대구백화점 앞 광장인 동성로 28아트스퀘어에서 삼각지 광장까지 280m 구간에 폭 15m, 높이 25~30m 규모의 첨단 영상아케이드를 설치하겠다고 밝혔다. 이곳에는 집라인도 함께 설치할 계획이다. 상가가 늘어서 있는 도심 일부 구간에 아치 형태의 지붕을 덮고 이를 대형 스크린으로 활용하겠다는 것이다.그는 이 사업에 1000~1500억원 규모의 사업비가 소요될 것으로 예측했다. 이를 손익공유형 민간 투자사업방식으로 추진해 당선 시 취임 직후인 오는 7월부터 연말까지 사전 행정절차를 마치고 내년 1월 착공해 2029년 하반기 완공하겠다는 계획도 공개했다.이는 라스베이거스 프리몬트 스트리트에 있는 대형 LED 캐노피 쇼인 비바비전(Viva Vision)을 벤치마킹한 것으로 보인다. 대기업의 투자를 유치하는 방식으로 관광 인프라를 개발해 도심 활성화와 지역 경제 활성화라는 두 마리 토끼를 잡겠다는 복안이다.정 전 부시장은 “비바비전과 슬롯질라는 2014년 이후 쇠퇴한 라스베이거스 구도심을 연간 수천만 명이 찾는 관광명소로 만들었다”며 “핵심은 캐노피 스크린의 기술력과 콘텐츠의 수준, 다양성에 달린 만큼 비바비전 사업에 참여한 LG전자를 비롯해 삼성 등 국내 대기업에 우선적으로 사업 제안을 할 것”이라고 말했다.그는 이어 “사업에 참여하는 기업에는 해당 구간에 대한 거리 명칭을 포함한 모든 독점적 권한을 부여할 것”이라며 “대구시에 근무하며 설계하고 시작한 동성로 르네상스 프로젝트를 직접 완성할 것”이라고 강조했다.