[포토] “꼭 투표하세요”… 6·3지방선거 D-100

전국에서 6월 3일 동시에 실시되는 제9대 지방선거가 23일로 100일 앞으로 다가왔다.최대 10여곳의 국회의원 재·보궐선거와 같이 치러지는 이번 지방선거는 작년 6월 이재명 정부가 출범한 이후 처음 진행되는 전국 단위 선거다.이런 측면에서 이재명 정부에 대한 중간 평가 성격이자 2028년 총선과 2030년 대선으로 이어지는 향후 정국의 향배를 보여줄 풍향계가 될 전망이다.더불어민주당이 2024년 총선과 지난해 조기 대선에 이어 이번 선거까지 승리해 풀뿌리 지방 권력까지 장악한다면 입법과 중앙·지방 행정이라는 국정의 전 분야를 주도적으로 이끌면서 핵심 과제를 힘있게 추진할 수 있게 될 전망이다.반면 2022년 지방선거에서 대승한 국민의힘이 수성할 경우 총선과 대선으로 이어진 연패의 사슬을 끊는 동시에 계엄과 탄핵의 늪에서 빠져나와 보수 진영 재기의 발판을 마련할 수 있을 것으로 관측된다.이에 따라 민주당과 국민의힘은 각각 내란의 완전한 종식, 민생 실정 심판을 외치며 총력전에 들어간 상태다.여기에다 혁신당도 민주당과 선거 전 합당이 무산되면서 독자 생존 모색에 들어갔으며, 개혁신당도 보수 야당의 대안세력으로 자리매김하기 위해 뛰고 있다.지난 선거에서 참패한 민주당은 이번에는 시도지사 등 광역단체장 기준으로 대구·경북(TK)을 뺀 지역을 사실상 ‘싹쓸이’하겠다는 게 내심 목표다.지난 지선에서 17곳의 광역 단체 중 12곳에서 이긴 국민의힘은 일부 지역을 내주더라도 텃밭과 함께 수도권과 중원 등의 지역은 사수해야 하는 입장이다.혁신당과 개혁신당도 기초단체장·지방의원 선거 등에서 유의미한 성적을 낸다는 각오를 다지고 있다.현재 판세는 여당이 다소 우세한 상황이다.한국갤럽이 지난 6일 공개한 여론조사에 따르면 지방선거에서 ‘여당 후보가 많이 당선돼야 한다’는 응답은 44%로, ‘야당 후보가 많이 당선돼야 한다’(32%)보다 오차범위 밖에서 높았다.한국갤럽의 작년 10월 조사와 비교하면 두 의견 간 격차는 3%포인트(p)에서 12%p로 확대됐다.대선 이후 진행되는 지방선거에서 대체로 집권 여당의 성적이 좋았다는 것도 민주당으로선 기대를 거는 대목이다. 직전인 2022년 지선의 경우에도 대선 직후에 지방선거가 진행되면서 국민의힘이 이겼다.다만 선거까지 남은 시간이 적지 않은데다 변수의 향배 역시 가늠하기 어려워 판세는 언제든 바뀔 수 있다.이번 선거에서는 ▲ 충남대전, 전남광주, 대구경북 등에서의 행정통합 여부 ▲ 집값 상승에 따른 수도권 부동산 민심 ▲ 윤석열 전 대통령 무기징역 선고 및 2차 특검 수사 등이 변수로 꼽힌다.여기에다 진보와 보수 진영 내에서의 연대 가능성 등도 일부 선거의 판세를 가르는 요인이 될 수 있다는 전망이 나온다.지선 결과는 민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표의 정치적 미래와도 직결된다. 선거를 승리로 이끌면 진영 내에서 입지를 한층 공고히 하면서 잠룡으로 발돋움할 모멘텀을 마련할 수 있지만, 패배 시엔 상당한 정치적 타격이 불가피하다.혁신당 조국 대표나 개혁신당 이준석 대표도 6월 선거를 무대로 존재감을 보여줘야 하는 상황이다.여야 대표의 정치적 운명이 걸린 지방선거의 주요 승부처는 서울을 비롯한 수도권과 부산 등이 될 전망이다.