김영규 전 여수시의회의장, 여수시장 출마 선언

‘시민 중심 여수 대전환’ 위한 7대 미래 비전 제시
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
김영규 전 여수시의회의장이 23일 여수 진남관 망해루에서 기자회견을 갖고 여수시장 출마를 선언하고 있다.
더불어민주당 김영규 전 여수시의회의장이 6·3 지방선거 100일 앞둔 23일 여수 진남관 망해루에서 기자회견을 갖고 여수시장 출마를 공식 선언했다.
김영규 예비후보는 출마의 변으로 “지금 여수는 산업 침체와 인구 유출로 성장이 멈췄고, 시민들은 내일을 꿈꾸기 어려운 위기에 처해 있다”며 “제대로 일하지 않는 행정, 지역에 대한 책임감 없는 무능한 리더십을 끝내고 ‘내일이 기대되는 여수’를 시민과 함께 만들겠다”고 밝혔다.
이어 “단순히 정치인의 구호가 아닌, 시민이 직접 참여하고 설계하는 ‘시민중심 여수대전환’을 이루겠다”며 “오늘부터 100일 동안 정책 현장에서 시민의 목소리를 직접 들어 비전과 정책을 구체화하는 ‘비전 설계도 완성 프로젝트’를 시작한다”고 선포했다.
특히 “30년 이상 여수 현장을 지켜오며 시민의 삶을 누구보다 잘 이해하고 있다”며 “권력만을 추구하는 빌려온 정치가 아닌, 진정으로 시민의 편에서 결과로 증명하는 리더가 되겠다”고 강조했다.
서준오 서울시의원, 노원구 상계동 희망촌 정비 ‘본격 착수’
서울시의회 서준오 의원(더불어민주당·노원4)이 지난해 서울시 추가경정예산을 통해 확보한 ‘상계동 희망촌 정비계획 가이드라인 수립’ 용역비 5000만원을 바탕으로 희망촌 정비사업이 본격적으로 시작됐다. 상계4-1구역, 이른바 ‘희망촌’은 상계동 산161-12·13 일대 약 2만 7000㎡ 규모의 주거환경개선지구로, 1998년 주거환경개선계획이 수립된 이후 장기간 사업이 정체돼 왔다. 그 사이 건물은 노후화되고 기반시설은 열악해지면서 주민 안전과 주거환경 개선의 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다. 특히 2021년 상계3구역이 공공재개발 후보지로 선정되고 2024년 공공재개발구역으로 지정·고시되는 과정에서도 희망촌은 사업 대상에서 제외되며 상대적 박탈감이 커졌다. 이에 서 의원은 서울시의회 주택공간위원회 부위원장으로 활동하며 서울시가 직접 나서 희망촌 정비 방향을 설정해야 한다고 지속적으로 촉구해 왔다. 그 결과 2025년 제1회 서울시 추가경정예산에 ‘희망촌 정비계획 가이드라인 수립’ 용역비 5000만원이 반영됐고, 이후 서울시에서 노원구로 예산이 재배정되면서 노원구 주도로 용역을 추진하게 됐다. 이번 용역은 올해 5월경 준공될 예정으로 희망촌 정비의 기본 방
서울시의회 바로가기
김 예비후보는 여수의 재도약을 위한 공약으로 율촌2산단의 수소산업 특화단지와 소형 조선 특화단지를 조성, 스마트 양식산업 육성, 섬발전지원센터 설립,교통 공영제 전환, 복합쇼핑몰을 유치 등을 제시했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지