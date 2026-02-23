김영규 전 여수시의회의장, 여수시장 출마 선언

‘시민 중심 여수 대전환’ 위한 7대 미래 비전 제시

이미지 확대 김영규 전 여수시의회의장이 23일 여수 진남관 망해루에서 기자회견을 갖고 여수시장 출마를 선언하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 김영규 전 여수시의회의장이 23일 여수 진남관 망해루에서 기자회견을 갖고 여수시장 출마를 선언하고 있다.

더불어민주당 김영규 전 여수시의회의장이 6·3 지방선거 100일 앞둔 23일 여수 진남관 망해루에서 기자회견을 갖고 여수시장 출마를 공식 선언했다.김영규 예비후보는 출마의 변으로 “지금 여수는 산업 침체와 인구 유출로 성장이 멈췄고, 시민들은 내일을 꿈꾸기 어려운 위기에 처해 있다”며 “제대로 일하지 않는 행정, 지역에 대한 책임감 없는 무능한 리더십을 끝내고 ‘내일이 기대되는 여수’를 시민과 함께 만들겠다”고 밝혔다.이어 “단순히 정치인의 구호가 아닌, 시민이 직접 참여하고 설계하는 ‘시민중심 여수대전환’을 이루겠다”며 “오늘부터 100일 동안 정책 현장에서 시민의 목소리를 직접 들어 비전과 정책을 구체화하는 ‘비전 설계도 완성 프로젝트’를 시작한다”고 선포했다.특히 “30년 이상 여수 현장을 지켜오며 시민의 삶을 누구보다 잘 이해하고 있다”며 “권력만을 추구하는 빌려온 정치가 아닌, 진정으로 시민의 편에서 결과로 증명하는 리더가 되겠다”고 강조했다.김 예비후보는 여수의 재도약을 위한 공약으로 율촌2산단의 수소산업 특화단지와 소형 조선 특화단지를 조성, 스마트 양식산업 육성, 섬발전지원센터 설립,교통 공영제 전환, 복합쇼핑몰을 유치 등을 제시했다.