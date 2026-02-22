선거 결과에 잠룡 명운 달렸다

민주당 압승 땐 대표 재선 청신호

기대에 못 미치면 책임론 거셀 듯

혁신당 선전땐 합당논의 고지 선점

2026-02-23 10면

이번 6·3 지방선거 결과는 차기 잠룡들의 운명에도 상당한 영향을 미칠 전망이다. 이번 선거에서 어떤 리더십을 보여주느냐는 이후 당권 경쟁 등에도 영향을 미쳐 이후 총선과 대선까지 연결되기 때문이다. 이재명 대통령이 22대 총선에서 더불어민주당을 ‘친명(친이재명)’ 체제로 완전히 재편해 당권을 강화하고 이를 대권 발판으로 삼았던 것과 비슷한 구조다.직접 선거를 진두지휘한 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표는 선거 결과에 따라 임기가 결정될 가능성이 크다. 전례에 비춰보면 패배하는 대표는 곧장 자리에서 물러나야 한다.정 대표는 지방선거를 승리로 이끈다면 8월 전당대회에서 연임 가능성이 커진다. 명청 갈등 논란을 벗어나 ‘친청(친정청래)’ 체제 구축에 힘이 실릴 것으로 보인다. 박상병 정치평론가는 22일 통화에서 “지방선거에서 민주당이 승리한다면 불과 1년 만에 ‘이재명의 민주당’에서 ‘정청래의 민주당’으로 탈바꿈할 것”이라고 전망했다. 반면 성적이 기대에 미치지 못하면 당내 ‘반청(반정청래)’ 세력이 곧장 ‘정청래 지우기’에 나설 것으로 보인다.범여권의 차기 주자로 꼽히는 김민석 국무총리의 민주당 복귀 시점도 지방선거 성적에 달려 있다. 서울시장 출마는 접었으나 김 총리는 이미 “당대표에 대한 로망이 있다”며 직간접적으로 차기 당권에 대한 의지를 드러낸 바 있다. 다만 김 총리 역시 국정 2인자로서 지방선거 패배 시 정치적 책임이 따라붙는다.사실상 정치 초년생으로 지난해 8월 전당대회에서 제1야당 대표가 된 장 대표는 이번 지방선거를 승리로 이끈다면 보수 진영의 차기 주자 반열로 직진할 전망이다. 반면 선거를 100일 앞두고 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 선고 결과를 사실상 옹호한 만큼 패배 시에는 정치 생명까지 치명타를 입을 예정이다.이 경우에는 한동훈 전 대표가 ‘반사 이익’을 거둘 수 있다. 실제 친한계 안팎에서는 장동혁 지도체제가 붕괴되면 한 전 대표가 복권될 수 있을 것이란 전망도 나온다.직접 선수로 나서는 후보들의 차기 대선 가도도 이번 선거로 결정된다. 국민의힘 소속 오세훈 서울시장은 민선 최초 5선에 성공하면 2030년 22대 대선 도전에 파란불이 켜지게 된다.민주당과의 합당 갈등 과정에서 친명 지지층의 ‘비토’를 확인한 조국 조국혁신당 대표는 이번 지방선거에서 부진한 성적을 내면 추후 민주당에 흡수 합당될 가능성이 있다. 반면 호남 및 부산·울산·경남 지역 등에서 존재감을 다시 한번 확인하면 합당 협상에서 유리한 고지를 점하고, 8월 통합 전당대회에서 당권에 도전할 명분을 쌓을 수 있다.지난 22대 총선과 21대 대선을 선거 연대 없이 치러낸 이준석 개혁신당 대표도 이번 선거에서 어떤 존재감을 보여주느냐가 다음 대선에 상당한 영향을 미칠 것으로 분석된다. 특히 23대 총선을 앞두고 진행될 수 있는 보수 통합 과정에서 어느 정도 주도권을 쥐느냐도 이번 선거가 변수다.