지방선거 D-100, 몸 푸는 오세훈…서울시장 출마 행보?

오세훈 서울시장이 22일 서울 마포구 청년문화공간JU에서 열린 ‘서울시민의 자부심을 디자인하다’ 출간기념회에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다.지방선거를 100일 앞둔 이날 열린 행사에는 지지자와 관계자들이 대거 참석했다. 여야가 총력전을 벌여온 서울은 이번에도 선거 전체 판세를 좌우할 최대 격전지로 꼽힌다. 오 시장은 공식적인 출마 선언은 하지 않았지만, 이날 행보는 사실상 선거를 염두에 둔 움직임으로 해석된다.