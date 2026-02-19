박용선·이칠구 경북도의원 잇단 사퇴…‘포항시장’ 출마

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
박용선 경북도의원. 본인 제공
오는 6·3 지방선거에서 경북 포항시장 출마를 선언한 국민의힘 소속 경북도의원 2명이 잇따라 사퇴했다.
박용선 도의원은 19일 경북도의회에 사직서를 제출한 뒤 사직 허가를 받았다고 밝혔다.
지난 2014년 제10대 경북도의회 의원으로 첫 당선된 그는 이후 11대, 12대까지 3선을 지냈다. 지난달 14일 포항시청에서 기자회견을 열고 포항시장 선거 출마를 공식화 했다.
박 도의원은 “포항의 변곡점에서 미래를 직접 책임지는 자리로 나아가 찰강산업 위기, 지역경제 침체, 청년 유출과 도심 공동화 등을 해결하겠다”며 “도의원으로서 쌓은 경험과 정책 역량 등을 바탕으로 포항의 산업 전환과 생활 기반 개선, 지역경제 회복을 추진하겠다”고 했다.
앞서 지난 18일엔 이칠구 도의원 또한 의원직을 사퇴했다. 2018년 도의원에 당선되면서 재선을 지낸 그는 지난 11일 포항시청에서 기자회견을 열고 포항시장 선거 출마를 선언했다.
재선인 그는 지난 11일 포항시청에서 기자회견을 열고서 포항시장 선거 출마를 선언했다.
재선 서울시의원 최기찬 작가 “현장의 목소리를 정책으로”… ‘최기찬의 대담’ 21일 출판기념회 개최
최기찬 서울시의원(더불어민주당, 금천2)이 오는 21일 오후 2시 관악농협 농산물백화점 강당 6층에서 저서 ‘최기찬의 대담: 금천을 묻고 답하다’ 출판기념회를 연다. 이번 행사는 금천에서 60여 년 동안 삶의 터전을 지켜온 최 의원이 주민과 함께 호흡하며 쌓아온 의정 경험과 정책적 고민을 한 권에 담아 소개하는 자리다. 지역 현안을 중심으로 보고 듣고 체감한 이야기들을 정리해, 금천의 현재와 미래를 주민들과 공유하겠다는 취지다. 출판기념회 행사는 북콘서트 형식으로 진행되며, 오후 1시 30분부터는 식전 축하공연이 펼쳐져 분위기를 띄울 예정이다. 가수 장인숙의 진행으로 노래 공연을 비롯해 색소폰과 트롬본 연주, 해금 연주, 민요 무대 등 다양한 공연이 마련돼 행사에 흥을 더할 전망이다. 작가이자 서울시의원인 최 의원은 “정책은 책상 위가 아니라 현장에서 출발해야 한다는 생각으로 의정활동을 이어왔다”라며 “주민 곁에서 축적한 경험과 철학을 함께 나누고, 금천의 내일을 이야기하는 시간이 되길 바란다”고 밝혔다. 또한 그는 “지금의 행정이 과연 주민의 삶을 충분히 뒷받침하고 있는지 되묻고 싶다”며 “생활 속 변화를 만드는 실천 중심의 정책이 필요하다”고 강조했
서울시의회 바로가기
이 도의원은 “포항은 철강을 넘어 수소·이차전기·해양에너지로 산업 지평을 넓혀야 할 중대한 전환기에 서있다”며 “도의원으로 포항의 미래를 준비한 시간을 가졌던 만큼 이제는 행정의 책임자로서 실행과 성과로 답하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지