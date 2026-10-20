[속보] 정부, 우크라이나 공관원 일부 철수…“전향적 조치 없다고 판단”

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정부가 북한군 포로 송환 비공개 문제를 놓고 갈등을 이어온 우크라이나에 대한 항의로 공관원 추가 철수를 결정했다. 지난 8일 박기창 주우크라이나 대사를 한국으로 소환한 데 이은 조치다.박두순 외교부 대변인은 20일 정례브리핑에서 “정부는 주우크라이나 대사 소환 조치 이후에도 우크라이나 측의 전향적 조치가 없는 상황”이라며 “우크라이나 전역에 걸친 공습 위협이 상존해 안전 확보가 어려운 점 등을 고려했다”며 이같이 밝혔다.박 대변인은 “철수 시에도 대사대리를 중심으로 양국 간 필요한 외교 소통은 지속할 예정”이라며, 영사 업무 인력은 전원 잔류해 재외국민 보호에 만전을 기할 것이라고 덧붙였다.박 대변인은 공관원 철수가 외교적 항의의 의미냐는 질문에 “우리 정부의 입장을 이미 다양한 방식을 통해서 우크라이나 측에 전달했다”면서 “여러 가지 상황 속에서도 전향적 조치가 없다고 판단했다”고 설명했다.