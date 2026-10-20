[속보] 정부, 우크라이나 공관원 일부 철수…“전향적 조치 없다고 판단”

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정부가 북한군 포로 송환 비공개 문제를 놓고 갈등을 이어온 우크라이나에 대한 항의로 공관원 추가 철수를 결정했다. 지난 8일 박기창 주우크라이나 대사를 한국으로 소환한 데 이은 조치다.
박두순 외교부 대변인은 20일 정례브리핑에서 “정부는 주우크라이나 대사 소환 조치 이후에도 우크라이나 측의 전향적 조치가 없는 상황”이라며 “우크라이나 전역에 걸친 공습 위협이 상존해 안전 확보가 어려운 점 등을 고려했다”며 이같이 밝혔다.
박 대변인은 “철수 시에도 대사대리를 중심으로 양국 간 필요한 외교 소통은 지속할 예정”이라며, 영사 업무 인력은 전원 잔류해 재외국민 보호에 만전을 기할 것이라고 덧붙였다.
박 대변인은 공관원 철수가 외교적 항의의 의미냐는 질문에 “우리 정부의 입장을 이미 다양한 방식을 통해서 우크라이나 측에 전달했다”면서 “여러 가지 상황 속에서도 전향적 조치가 없다고 판단했다”고 설명했다.
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