강경화 주미대사 “美, 한미 정보협력에 문제 제기… 백악관과 소통 한계”

국감서 “고위급 협의, 답답할 정도”

“美, 구체적 인사에 대한 언급 없어”

트럼프 “APEC 때 김정은 만날 수도”

이미지 확대 강경화(가운데) 주미대사가 12일(현지시간) 워싱턴DC 주미한국대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 발언하고 있다.

워싱턴DC 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 강경화(가운데) 주미대사가 12일(현지시간) 워싱턴DC 주미한국대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 발언하고 있다.

워싱턴DC 연합뉴스

세줄 요약 강경화 주미대사는 국감에서 미국이 한미 정보협력에 대해 문제를 제기한 사실이 있다고 밝혔다. 백악관과의 소통도 기대만큼 이뤄지지 않는다며 답답함을 드러냈고, 특정 인사에 대한 직접적 언급은 없었다고 설명했다. 북미 정상회담 가능성에 대해서도 아직 구체적 진전은 없다고 했다. 미국, 한미 정보협력 문제 제기 확인

백악관과 소통 한계, 답답함 표명

북미 정상회담은 아직 진전 부족

2026-10-14 4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강경화 주미 한국대사가 한미 정보협력과 관련해 미국 측의 문제 제기가 있었다고 인정했다. 백악관과 소통도 잘 되지 않고 있다고 밝히면서 양국 관계 이상 기류가 장기화될 가능성이 제기된다.강 대사는 12일(현지시간) 워싱턴 DC에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 ‘지난달 18일 한미 외교장관 회담 당시 마코 루비오 미 국무장관이 조현 외교부 장관에게 한국 정보당국에 대한 신뢰 문제를 거론했는가’라는 무소속 한동훈 의원의 질의에 “구체적으로 말하기 어렵지만 정보협력에 대한 미국 측 설명이 있었다”고 말했다. 강 대사는 당시 조 장관과 루비오 장관의 회담에 동석했다.강 대사는 ‘우리 측 대응이 이미 이뤄진 것이냐’는 한 의원의 질의에 대해선 “미국 측이 기대하는 만큼 충분히 해소됐다고 생각하지 않는다”고 말했다. 이와 함께 “한미 동맹에 대한 미국 조야의 지지는 유대와 뿌리가 남다르다고 생각한다”면서도 “백악관과의 소통에 한계가 있음을 시인하겠다. 백악관 국가안보회의(NSC) 및 주요 인사들과의 면담을 자주 하지만 저도 답답할 정도로 하고 싶은 만큼 이뤄지지 않고 있다”고 분위기를 전했다.한 의원은 “루비오 장관이 국가정보원 등 정보 라인 지휘부에 대한 신뢰가 손상됐다며 이재명 대통령에게 정상화할 필요성을 전달해달라고 요청한 것이 사실인가. 루비오 장관이 이종석 국가정보원장, 정동영 통일부 장관 등 현 정보·통일라인 지휘부에 대한 문제를 제기하지 않았느냐”고 거듭 물었다. 이에 대해 강 대사는 “제 기억으로는 구체적 인사에 대한 언급은 없었던 것으로 기억한다”고 말했다.강 대사는 정동영 통일부 장관이 지난 3월 ‘북한 구성 핵시설’ 발언 이후 미국 측에 설명해달라고 요청했는지 묻는 국민의힘 김건 의원 질의에는 통화 사실을 확인했다. 앞서 정 장관은 전날 기자회견을 열고 미국이 자신의 ‘구성 발언’을 정보 누설로 문제 삼자 해당 경위를 미국 당국자와 주미 한국대사에게도 설명했다고 밝힌 바 있다.한편 도널드 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진과 문답 도중 ‘다음달 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 아시아 방문 중 김정은 북한 국무위원장을 만날 계획이 있는가’라는 질문을 받고 “그럴 수도 있다. (만남이 이뤄질 경우) 흥미진진할 것”이라고 말했다. 다만 강 대사는 이날 국감에서 북미 정상회담 개최 가능성에 대해 “아직 (미국과 북한 실무진 간) 구체적인 진전 사항은 없는 것으로 알고 있다”고 밝혔다.