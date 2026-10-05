“北 매설 지뢰 맞다”…직접 제거 나선 軍

합참 최종 조사 결과 발표

이미지 확대 양진혁 합동참모본부 작전부장이 5일 서울 용산구 국방부에서 열린 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 관련, 합동 현장조사 태스크포스(TF) 최종 조사 결과 발표 브리핑에서 폭발 원인이 된 군사분계선(MDL) 이남 지뢰 제거 작전 영상을 공개하고 있다. 군은 이번 지뢰 폭발이 북한이 MDL 이남에 매설한 지뢰에 의한 것이었다고 최종 판단했다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 양진혁 합동참모본부 작전부장이 5일 서울 용산구 국방부에서 열린 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 관련, 합동 현장조사 태스크포스(TF) 최종 조사 결과 발표 브리핑에서 폭발 원인이 된 군사분계선(MDL) 이남 지뢰 제거 작전 영상을 공개하고 있다. 군은 이번 지뢰 폭발이 북한이 MDL 이남에 매설한 지뢰에 의한 것이었다고 최종 판단했다.

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세줄 요약 합참은 DMZ 지뢰 폭발 원인을 북한군이 MDL 이남에 매설한 지뢰로 최종 판단했다. 유엔사 공동조사와 국과수 감정 결과를 근거로 정전협정 위반이라고 밝혔고, 북한의 사과와 자발적 제거를 요구했다. 합참, DMZ 지뢰 폭발 원인 북한 매설 지뢰로 결론

MDL 이남 지뢰지대 제거, 북한에 사과와 자발적 제거 촉구

후속 대응·대북 제재·확성기 재개 여부는 검토 중

2026-10-06 1면

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군이 5일 서부전선 비무장지대(DMZ) 내 지뢰 폭발 사고 원인을 “북한군의 매설 지뢰”라고 최종 결론 내리고 북한을 향해 자발적 지뢰 제거와 함께 우리 장병을 향해 진심 어린 사과를 하라고 촉구했다. 폭발 원인이 된 MDL 이남의 북한군 지뢰지대에 대한 제거 작전도 전격 단행했다. 최종 결론이 나온 만큼 외교·군사적 대응 등 상응조치에도 관심이 쏠린다.합동참모본부 현장조사 태스크포스(TF)장을 맡은 권대원 합참 차장은 이날 브리핑에서 유엔사 공동 현장조사와 국립과학수사연구원 감정 결과를 토대로 “유실 지뢰가 아닌 매설된 전형적인 북한군 지뢰로 판단했다”고 밝혔다.권 차장은 “(유엔사) 공동조사 결과와 과학적 근거에 의거해 북한이 소위 국경선 요새화 작업을 빌미로 MDL 이남에 설치한 반보병 지뢰로 인해 정상적인 DMZ 작전을 수행하는 우리 장병이 큰 부상을 당한 것으로 최종 판단했다”고 말했다. 이어 “3개 지점이 MDL 이남 10여m 지점으로 확인했다”며 “정전협정 위반으로 판단했다”고 설명했다.합참은 이날 낮 12시 51분쯤 사고 원인이 된 MDL 이남의 북한군 지뢰지대를 제거했다. 지뢰 폭발 사고에 대한 우리 군의 첫 실질적 조치다. 정확한 폭파 지뢰 수량은 언급하지 않았지만 1발 이상인 것으로 알려졌다.합참은 향후 대응 조치로 ‘지속적 지뢰 제거 작전 시행’을 언급했다. 권 차장은 “앞으로도 군은 지뢰지대에 대해 자발적으로 제거하지 않을 경우 비무장지대의 평화와 우리 장병의 안전을 위해 지뢰 제거 작전을 지속 시행해 나갈 것”이라고 설명했다.앞서 북한군 매설 지뢰로 최종 판정 시 ‘상응 조치를 취하겠다’는 발표와는 온도 차가 있다는 지적이 나온다. ‘지뢰 제거’를 상응 조치로 볼 수 있느냐는 것이다. 이에 국방부 관계자는 “상응 조치라고 하면 비례적으로 들릴 수 있는데 저희가 생각하는 건 필요한 조치를 해 나가겠다는 것”이라며 “구체적으로는 설명드릴 수 없다. 북한에서 준비하고 대응하는 등 그쪽에 이득이 될 수 있기 때문”이라고 말을 아꼈다.후속 조치를 놓고 정부의 고심도 깊어지고 있다. 정부 일각에선 북한의 해킹과 가상자산(암호화폐) 탈취, 해외 정보기술(IT) 인력 활동 등 불법 사이버 활동에 관여한 개인 기관을 제재 대상으로 추가 지정하는 등 대북 독자 제재 필요성도 거론됐다. 다만 외교부 당국자는 “내부 검토 단계로 확정된 바 없다”고 했다. 대북 사과 요구에 대한 세부 논의도 진행 중인 것으로 알려졌지만, 대북 확성기 방송 재개 등은 검토되지 않는 분위기다.정세현 전 통일부 장관은 “더 큰 틀에서 해결해야 한다”며 “MDL은 정전협정에 따라 설정됐지만, 지금 정전협정은 사실상 ‘반신불수’ 상태가 됐다. 이를 빨리 평화협정으로 바꾸는 작업을 해야 한다”고 했다. 조용근 전 국방부 대북정책관은 “MDL 월선의 구조적 요인과 의도적 도발을 구분해 대응 원칙을 세워야 한다”고 설명했다. 반면 신범철 전 국방부 차관은 “경고방송과 경고사격, 대북 확성기 재개에 이르는 일련의 대응 조치를 분명히 천명할 필요가 있다”고 말했다.앞서 김여정 노동당 총무부장이 콕 집어 보복을 위협한 동부전선 21사단의 북한군 철책선이 이미 MDL 남쪽 지역에 설치됐다는 추가 의혹도 제기했다. 유용원 국민의힘 의원은 국회 기자회견에서 “최근 파악한 바에 따르면 북한군 지뢰지대 등의 MDL 이남 침범 문제가 25사단에만 국한되지 않고 전방 여러 지역에서 발생하고 있다”고 밝혔다.유 의원은 “대한민국에서 북측을 바라볼 때 통상 ‘지뢰지대·전술도로·철책선’ 순서로 배치되는 점을 고려하면 철책선뿐 아니라 지뢰지대, 전술도로 등이 21사단 지역의 MDL을 침범했을 가능성을 배제할 수 없다”고 설명했다. 반면 합참은 지난달 29일 국회 국방위원회에서 “단순 월선”이라는 취지로 답변한 바 있다.장동혁 국민의힘 대표는 국회 기자회견에서 “이재명 대통령은 국군의날 기념사에서 ‘군사적 긴장을 낮추기 위한 조치’를 하겠다고 했다”며 “국군통수권자가 이러고 있으니 군이 ‘상응 조치’를 제대로 할 수 있겠는가”라고 했다. 그러면서 “﻿강력한 대응 조치에 나서야 한다”고 요구했다.