DMZ 지뢰 사고 ‘미폭발 지뢰’ 목격 증언…현장조사서 ‘北목함지뢰’ 스모킹건 찾나(종합)

北목함지뢰 특정 어려워…부상자 파편 등 국과수 감정도 주목

사고지역, 한국군 지뢰매설 지대 아냐…北지뢰 가능성에 무게

이미지 확대 군·유엔사, DMZ에 인력 투입해 현장조사 준비…기동로 확보 군과 유엔군사령부가 서부전선에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고 현장조사를 위해 26일 비무장지대(DMZ) 내에서 기동로 확보 및 작전환경 조사 활동을 하는 모습. 2026.9.26 합참 제공 영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 군·유엔사, DMZ에 인력 투입해 현장조사 준비…기동로 확보 군과 유엔군사령부가 서부전선에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고 현장조사를 위해 26일 비무장지대(DMZ) 내에서 기동로 확보 및 작전환경 조사 활동을 하는 모습. 2026.9.26 합참 제공 영상 캡처

이미지 확대 DMZ 인근에서 이동 중인 수리온 헬기 22일 오후 경기도 파주시 서부전선 비무장지대(DMZ) 남방한계선 상공에서 수리온 헬기가 이동하고 있다. 전날 인근 DMZ에서 지뢰 추정 폭발 사고로 육군 장병들이 중상을 입어 군 당국이 정확한 사고 원인을 조사 중이다. 2026.9.22 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 DMZ 인근에서 이동 중인 수리온 헬기 22일 오후 경기도 파주시 서부전선 비무장지대(DMZ) 남방한계선 상공에서 수리온 헬기가 이동하고 있다. 전날 인근 DMZ에서 지뢰 추정 폭발 사고로 육군 장병들이 중상을 입어 군 당국이 정확한 사고 원인을 조사 중이다. 2026.9.22 연합뉴스

이미지 확대 서부전선에서 이동 중인 수리온 헬기 22일 오후 경기도 파주시 서부전선 비무장지대(DMZ) 남방한계선 상공에서 수리온 헬기가 이동하고 있다. 전날 인근 DMZ에서 지뢰 추정 폭발 사고로 육군 장병들이 중상을 입어 군 당국이 정확한 사고 원인을 조사 중이다. 2026.9.22 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서부전선에서 이동 중인 수리온 헬기 22일 오후 경기도 파주시 서부전선 비무장지대(DMZ) 남방한계선 상공에서 수리온 헬기가 이동하고 있다. 전날 인근 DMZ에서 지뢰 추정 폭발 사고로 육군 장병들이 중상을 입어 군 당국이 정확한 사고 원인을 조사 중이다. 2026.9.22 연합뉴스

세줄 요약 DMZ 지뢰 사고 현장에서 폭발하지 않은 지뢰를 봤다는 증언이 나와 군이 현장조사에 속도를 냈다. 목함지뢰와 유사하다는 진술도 있지만 종류는 특정되지 않았으며, 잔해와 파편 분석이 규명의 핵심 단서로 꼽힌다. 미폭발 지뢰 목격 증언, 현장조사 핵심 변수

목함지뢰 유사 진술과 다른 종류 진술 혼재

파편·장구류 분석과 잔해 확보가 규명 관건

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지난 21일 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고와 관련해 당시 현장에 있던 병력이 폭발하지 않은 지뢰 1발을 추가 목격했다는 증언이 나온 것으로 알려졌다.28일 연합뉴스 등에 따르면 두 차례 폭발한 것으로 추정되는 지뢰 이외에 미폭발 지뢰 한 발이 폭발 지점 인근에 있었다는 취지의 진술이 군 당국의 조사 과정에서 나왔다.물체 형상이 북한이 사용하는 목함지뢰와 유사했다는 진술이 있었지만, 여러 가지 증언이 존재해 목격됐다는 지뢰의 구체적 종류를 단정하기는 어려운 상황이다.이에 따라 현장조사에서 해당 물체를 확인·수거할 수 있느냐가 향후 사건 규명 단서 확보에 중요한 변수가 될 것으로 보인다.황주봉 합동참모본부(합참) 작전1처장은 이날 정례브리핑에서 “형상은 목함지뢰와 유사하고 재질은 플라스틱으로 보였다는 취지의 진술도 있고 또 다른 인원은 다른 종류로 추정되는 진술도 (했다)”고 밝혔다.황 처장은 “형상이 목함지뢰와 유사한 지뢰들이 몇 개가 있다”며 “그러다 보니까 그 종류를 (특정할 수 없고) 저희가 현장에서 명확하게 확인한 다음에 설명드릴 수 있도록 하겠다”고 전했다.아울러 “(목격 지뢰가) 1발인지, 2발인지 관련된 사항들은 A라는 인원이 봤던 것과 B라는 인원이 봤던 것이 동일한지 단정할 수 없다”고 신중한 태도를 보였다.강신철 국방부 장관도 사고 현장에 있던 장병들이 북한군 목함지뢰를 목격했다는 취지로 진술했다는 한 언론 보도와 관련해서 “목함지뢰가 아니라는 그러한 진술들도 있다”고 밝혔다.이어 “그래서 특정하기 어려운 부분들도 있는데 오늘 지금 현장 조사하고 있기 때문에 최대한 빨리 정리되는 대로 국민들께 투명하게 설명해드리겠다”고 덧붙였다.우리 군과 유엔군사령부는 사고 엿새 만인 전날 현장 조사에 돌입했지만, 개척로 확보 등에 시간이 걸리면서 폭발 추정 지점 인근까지만 접근하고 실제 사고 발생 지점에 도달하지는 못했다.군은 일단 전날에는 일몰과 함께 작전을 종료하고 차후 재시행하기로 해 앞으로 추가 현장 조사가 이어질 것으로 전망된다. 폭발 발생 추정 지점에 도달하게 되면 군은 당시 폭발한 지뢰 잔해 확보 등도 시도할 것으로 보인다.일각에서는 연휴 기간 내린 비로 현장 증거 유실 우려를 제기했지만, 강수량이 4~5㎜가량으로 유실은 미비한 상황이라고 군은 판단했다.아울러 군은 사고 당시 부상자들이 착용한 장구류와 화약흔 채취 거즈, 수술 시 제거한 파편 등에 대한 성분 분석도 국립과학수사연구원에 의뢰한 상태로, 곧 1차 감정 결과가 나올 것으로 예상된다. 아직 정식으로 국과수로부터 결과를 통보받은 것은 없다고 황 처장은 언급했다.군 안팎에서는 여러 정황상 사고 원인이 된 폭발물이 아군 지뢰보다는 북한군 지뢰일 가능성에 무게가 실리는 분위기도 감지된다.사고 지역이 아군이 사용하는 M14, M16 대인지뢰를 설치한 지대가 아니라는 점과 부상자의 부상 정도, 아군·북한군 지뢰의 폭발력 등을 종합적으로 가늠할 때 북한군 지뢰 가능성이 상대적으로 높다는 것이다.피아 지뢰 여부를 최종적으로 규명하려면 결국 사고 현장에 남아있을 수 있는 미폭발 지뢰나 부상자에게서 나온 파편 분석 결과 등 ‘물적 증거’가 확보돼야 할 것으로 군 안팎에서는 보고 있다.북한군 지뢰라면 주변 하천 등을 따라 유실된 것인지, 북한군이 군사분계선(MDL)을 넘어 지뢰를 고의로 매설한 것인지도 밝혀야 할 쟁점인데 후자의 경우 명백한 정전협정 위반이다.최근 군은 서부전선 MDL 인근 지형 변화를 식별하고 북한이 MDL 이남에 지뢰를 매설했을 가능성에 대해 유엔사와 협의해 왔는데, 일부 관측이 어려운 사각지대도 있는 것으로 전해졌다.황 처장은 “그 (지형변화) 지역을 지난해 하반기에 관측했다”며 북한이 최근에 매설한 지뢰가 유실됐을지, 6·25 전쟁 당시 매설됐던 지뢰일지에 대해서는 “복합적으로 고려될 요소로 단정할 수 없는 상황”이라고만 답했다.