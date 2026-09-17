[포토] 한·프랑스 연합공중훈련

세줄 요약 프랑스 항공우주군 MRTT와 한국 공군 F-35가 청주공항 인근 상공에서 공중급유 훈련을 했다. 시속 500㎞ 안팎의 비행 중 급유관을 정확히 연결하는 고난도 장면이 공개됐고, 이번 훈련은 페가수스 작전의 일환으로 한·프랑스 협력과 신속 전개 능력을 보여줬다. 한·프랑스 공중급유 훈련 공개

F-35와 MRTT 교차 급유 진행

페가수스 작전 일환, 협력 과시

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

16일 청주공항에서 이륙 후 약 30분 만에 도달한 경북 포항 영일만 상공.프랑스 군 당국이 국내 언론에 처음으로 탑승을 허용한 항공우주군의 다목적 공중급유 수송기(MRTT·에어버스 A330) 왼편에 우리 공군 F-35 전투기가 대형을 갖추며 편대 비행을 했다.공중급유를 시작한다는 안내방송이 나오자 조종석 뒤편 통제석에 앉은 급유 통제관이 삼차원 화면을 주시하며 급유관을 조작했다.화면 속 MRTT 후방 쪽으로 50ｍ 길이의 급유관이 모습을 드러내자 전투기가 서서히 거리를 좁혀왔다.겉보기에는 두 기체가 제자리에 떠 있는 것처럼 평온해 보이지만 실제로는 시속 500여㎞로 비행하면서 핸드볼 공만 한 급유구에 급유관을 꽂아 넣어야 하는 고난도 작업이다.급유관이 닿기 직전 기상 탓인지 관이 미세하게 흔들리며 한 번에 결합되지 않아 보는 이의 손에 땀을 쥐게 했다.약 5분 뒤 급유관이 완벽하게 결합하자 통제사가 주먹을 불끈 쥐고 작은 함성을 터뜨리며 안도하는 모습을 보였다.급유가 시작된 지 5분 만에 전투기 한 대에 약 1t의 연료가 채워졌다. MRTT는 연료 약 111t을 탑재할 수 있다.이날 진행된 훈련은 프랑스가 2018년부터 인도·태평양에서 전개해 온 연합공중작전 ‘페가수스’(PEGASE)의 일환으로 올해로 7회째를 맞았다.페가수스 훈련은 이달 8일부터 다음 달 15일까지 캐나다, 알래스카, 일본, 한국, 인도네시아 등 총 7개국을 돌며 5만㎞를 비행하는 훈련이다.한·프랑스 간 페가수스 훈련이 이뤄진 건 올해로 두 번째다.2023년에는 F-15K 등이 참가했는데 올해는 최신 기종인 F-35가 함께 훈련했다는 점에서 의미가 크다는 평가다.올해도 지난해와 마찬가지로 오전에는 한국전쟁에 참전한 프랑스 군인 40여명이 안장된 부산 유엔군 묘지 상공에서 추모 비행을 했으며 오후에는 공중급유 훈련을 전개했다.공중급유 훈련은 프랑스 MRTT가 F-35에, 우리 공군 MRTT가 프랑스 라팔 전투기에 각각 급유하는 교차 방식으로 진행됐다.프랑스 군 당국이 한국 언론에 훈련을 공개한 것은 이번이 처음이다.유럽 본토에서 멀리 떨어진 동아시아까지 신속하게 군사력을 전개할 수 있는 존재감을 과시하는 한편 최근 호르무즈 등 세계 안보 긴장이 높아진 상황에서 우방국과의 협력망을 대외에 각인시키려는 의도로 풀이된다.