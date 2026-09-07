[포토] 조기 게양한 네팔 대사관

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네팔·중국 국경 히말라야 산악지대를 강타한 대홍수가 발생한 지 13일째인 7일 서울시 성북구에 위치한 주한 네팔 대사관에 조기가 게양되어 있다.네팔은 대참사 13일째인 오늘 하루를 국가 애도의 날로 지정했다. 네팔 전역의 정부 기관과 학교, 은행, 해외 공관 등에는 조기가 게양됐다.연합뉴스