[포토] 서북도서 최전방 지키는 연평부대 여군들

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해병대는 오는 6일 제76주년 여군의 날을 맞아 서북도서 최전방인 연평도와 우도에서 복무하고 있는 해병대 연평부대 여군들의 활약상을 4일 공개했다.사진은 해병대 연평부대 우도경비대 부소대장 유미영 중사가 소대원들과 해안 정밀탐색작전을 진행하고 있는 모습.