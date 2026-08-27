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해군 자폭드론 첫 전투 실험… 뜨자마자 추락

해군과 국방과학연구소가 지난 25일 남해상에서 자폭용 드론(무인기)을 해양에서도 운용할 수 있는지 시험했지만 실패했다. 해군은 해양 운용성을 계속 검증해 나갈 것이라고 설명했다. 왼쪽은 부산 남쪽 바다에서 진행된 전투실험 당시 무인기가 표적으로 쓰인 고속 무인 선박을 타격하기 위해 이륙하는 장면. 오른쪽은 이륙 직후 바다에 추락한 모습이다.

부산 연합뉴스