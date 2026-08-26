[포토] ‘자폭용 드론’ 해상운용 검증 전투실험

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지난 25일 부산 남방해역에서 진행된 해군 자폭용 드론 해상운용 검증 전투실험에서 자폭용 드론(무인기)이 고속무인표적정을 타격하기 위해 이륙하고 있다.이날 전투실험은 마라도함에서 두차례 이륙한 무인기가 해상에 곧바로 추락해 진행되지 못했다.해군은 해양 운용성을 계속 검증해 나갈 것이라고 설명했다.