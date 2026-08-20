반토막 난 한미훈련, 매번 하던 사후 평가 일정도 못 잡았다

통상적으로 한미 정보 공유 등 점검

이번엔 개최 여부·참석자 등 미정

안규백 “전작권 전환 평가는 완료”

2026-08-21 2면

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절반으로 축소된 한미 연합훈련이 21일 종료되는 가운데 한미 군 당국이 연습 결과를 평가하고 보완과제를 도출하는 사후강평(AAR) 실시 여부조차 결정하지 못하는 등 축소 여파가 이어지고 있다.20일 군 당국에 따르면 한미는 최근 연합훈련 축소에 따라 강평 개최 여부와 일정, 참석자 등을 아직 결정하지 못한 것으로 파악됐다. 강평은 훈련이 끝난 뒤 결과를 평가하고 잘된 점과 문제점, 보완사항 등을 정리하는 절차다. 을지 자유의 방패(UFS) 같은 대규모 한미 연합연습에서는 작전계획과 지휘·통제체계가 제대로 작동했는지, 한미 간 정보 공유가 원활했는지, 각 훈련 시나리오에 적절하게 대응했는지 등을 종합 평가한다.통상 한미 연합훈련 강평은 훈련 종료 직후 경기 성남 CP탱고에서 주요 직위자들이 참석한 가운데 이뤄진다. 이번에는 지난 17일 훈련이 시작된 직후 급하게 2부 ‘반격’ 연습을 취소하고, 일부 실기동훈련(FTX)도 한미가 따로 실시하는 등 계획이 대폭 변경됐다. 이에 따라 군 안팎에서는 강평을 진행하지 않을 가능성도 거론된다. 신종우 한국국방안보포럼 사무총장은 “훈련을 대규모로 축소한 만큼 한미가 평가할 부분들도 없을 것”이라며 “발전을 위한 토론들이 제대로 이뤄지지 않으면 연합 대비태세 약화로 이어질 수 있다”고 말했다.다만 군 당국은 이번 훈련 축소가 전시작전통제권(전작권) 전환 추진에는 영향을 미치지 않는다는 입장이다. 안규백 국방부 장관은 이날 국회 국방위원회 전체회의에서 훈련 축소로 전작권 전환 평가가 제대로 이뤄지지 않는 것 아니냐는 우려에 대해 “완전운용능력(FOC) 검증 평가는 완료했다”며 “‘대화력전’을 비롯한 2개의 평가를 UFS 1부에서 이미 실시했다”고 밝혔다.