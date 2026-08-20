[속보] 합참 “북한, 동해상으로 미상의 발사체 발사”

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북한, 한미훈련 앞두고 탄도 미사일 발사

북한이 한미 연합훈련 ‘을지 자유의 방패’(UFS)를 앞두고 동해상으로 탄도 미사일을 발사한 12일 서울역 대합실에서 관련 뉴스가 방송되고 있다. 2026.8.12 연합뉴스