정치 국방·외교 [속보] 합참 “북한, 동해상으로 미상의 발사체 발사” 신진호 기자 입력 2026-08-20 17:14 수정 2026-08-20 17:14 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/08/20/20260820500202 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 북한, 한미훈련 앞두고 탄도 미사일 발사 북한이 한미 연합훈련 ‘을지 자유의 방패’(UFS)를 앞두고 동해상으로 탄도 미사일을 발사한 12일 서울역 대합실에서 관련 뉴스가 방송되고 있다. 2026.8.12 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한, 한미훈련 앞두고 탄도 미사일 발사 북한이 한미 연합훈련 ‘을지 자유의 방패’(UFS)를 앞두고 동해상으로 탄도 미사일을 발사한 12일 서울역 대합실에서 관련 뉴스가 방송되고 있다. 2026.8.12 연합뉴스 신진호 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지