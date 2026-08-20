[속보] 합참 “북한, 동해상으로 미상의 발사체 발사”

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[속보] 합참 “북한, 동해상으로 미상의 발사체 발사”

신진호 기자
신진호 기자
입력 2026-08-20 17:14
수정 2026-08-20 17:14
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북한, 한미훈련 앞두고 탄도 미사일 발사
북한, 한미훈련 앞두고 탄도 미사일 발사 북한이 한미 연합훈련 ‘을지 자유의 방패’(UFS)를 앞두고 동해상으로 탄도 미사일을 발사한 12일 서울역 대합실에서 관련 뉴스가 방송되고 있다. 2026.8.12 연합뉴스


신진호 기자
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