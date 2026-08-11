미군 주도 을지연습… 韓 전작권 운용능력 검증

17일 시작… 야외기동훈련 또 축소

한국 4성 장군 지휘 훈련 배제돼

일각, 전환연도 설정 주도권 우려

이미지 확대 한반도 방어를 위해 오는 17일부터 열흘간 진행되는 정례 한미 연합 훈련 ‘을지 자유의 방패(UFS)’ 연습을 앞두고 10일 경기 평택시 캠프 험프리스에 아파치 헬기가 도열해 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한반도 방어를 위해 오는 17일부터 열흘간 진행되는 정례 한미 연합 훈련 ‘을지 자유의 방패(UFS)’ 연습을 앞두고 10일 경기 평택시 캠프 험프리스에 아파치 헬기가 도열해 있다.

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세줄 요약 한미가 17일부터 27일까지 을지 자유의 방패(UFS) 연합연습을 실시한다. 이번 훈련에서는 전시작전통제권 전환의 핵심 단계인 완전운용능력(FOC) 평가도 함께 진행된다. 다만 한국군 주도가 빠지고 미군 주도로만 열려, SCM을 앞둔 협의 구도에 영향을 줄 수 있다는 우려가 나온다. 한미, 17~27일 UFS 연합연습 실시

전작권 전환 핵심 FOC 평가 병행

미군 주도 진행에 논란과 우려

2026-08-11 6면

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한미가 오는 17일부터 27일까지 하반기 정례 연합연습인 을지 자유의 방패(UFS) 훈련을 실시한다. 올 하반기 한미안보협의회(SCM)에서 전시작전통제권 전환 목표 연도 설정을 앞두고 열리는 이번 훈련에서는 전작권 완전운용능력(FOC) 평가도 진행될 예정이다. 다만 한국군이 아닌 미군 주도로만 훈련이 실시될 예정이라 SCM을 앞두고 논의의 주도권을 빼앗기는 것 아니냐는 우려도 나온다.합동참모본부는 10일 열린 한미연합사와의 공동브리핑에서 “연합·합동 전 영역 작전 수행 능력을 숙달해 한미 동맹의 연합방위 태세를 더욱 공고히 할 것”이라며 “양국이 합의한 조건에 기초한 전작권 전환 준비도 지속 추진하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다. 이번 훈련에는 예년과 유사한 규모인 1만 8000여 명이 참가한다.다만 야외기동훈련(FTX)은 지난해 22건에서 올해 14건으로 축소 진행될 예정인 것으로 전해졌다. 한미는 지난해 UFS 당시 애초 계획된 40여 건의 FTX 가운데 20여 건을 훈련 기간 이후로 연기해 논란이 일기도 했는데 올해 FTX 규모는 더 줄어든 것이다.이에 대해 합참 관계자는 “한미는 상시 연합방위 태세 유지와 능력 제고를 위해 연합 야외 기동훈련을 대대급 이상으로 통합, 연중 균형되게 시행 중”이라며 “이번 야외 기동훈련은 연습 시나리오와 연계된 필수 훈련 위주로 진행할 예정”이라고 설명했다.문제는 이번 UFS가 한국군이 아닌 미측 주도로 진행된다는 점이다. 한미는 올해는 한국군 4성 장군이 지휘하는 미래연합군사령부 주도 훈련을 배제했다. 군 당국은 올 가을 SCM 전 미국과 협의한 전작권 전환 3단계 조건 중 2단계에 해당하는 FOC 평가를 마친다는 계획이다.이런 가운데 이번 훈련이 미측 주도로 진행되면서 FOC 평가 등에 불리하게 작용하는 것이 아니냐는 우려도 나온다. 이와 관련해 합참은 한국군 주도 연습 시기는 미측과 조율 중이라는 입장이다.장도영 합참 공보실장은 “한미는 한국군 4성 장군이 지휘하는 미래연합사 FOC 평가를 2022년에 기실시해서 한미 군사 당국으로부터 우수한 평가를 받았다”라며 “한국군 4성 장군이 지휘하는 미래연합사 주도 연합 연습을 주기적으로 시행하기 위해 미 측과 협의 중이며 올해 FOC 검증 이후 시행 시기를 검토할 것”이라고 말했다.