[포토] ‘2026 피치블랙’ KF-16 비행

세줄 요약 공군이 호주 다윈기지에서 열린 연합공중훈련 피치블랙에 참가해 KF-16 6대와 장병 100여 명으로 항공 차단과 방어제공 임무를 수행했다. 16개국 전력과 편대를 이뤄 62소티를 비행하며 복합 공중작전 대응 능력을 확인했다. 호주 피치블랙 연합공중훈련 참가

KF-16 6대·장병 100여 명 투입

16개국과 62소티 비행하며 점검

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공군이 지난달 17일(현지 시간)부터 이달 7일까지 호주왕립공군 주관으로 다윈기지에서 진행하는 연합공중훈련 ‘피치블랙’(Pitch Black)에 참가해 연합편대군 임무 작전 수행 능력을 점검하고 있다.이번 훈련에는 우리 공군을 비롯해 미국, 일본, 스페인, 독일 등 16개국이 참가했다. 우리 공군은 KF-16 전투기 6대와 장병 100여 명을 투입했다.우리 공군은 지난달 27일부터 본 훈련에 들어가 KF-16 6대로 항공 차단, 방어제공 등 연합편대군 임무를 수행했다.주야간으로 진행하는 이번 연합훈련에서 우리 공군은 참가국들의 다양한 전투기들과 편대를 구성해 총 62소티(Sortie·출격 횟수)를 비행하며 복합 공중 작전 환경에서의 연합 작전 수행 능력을 점검했다.조종사들은 훈련 중 가상의 공중 위협에 대응해 공대공 교전을 진행하고, 아군 전력과 주요 지역을 방어하는 등 임무 수행 중에 발생할 수 있는 공중 위협, 전투 위협에 대응하는 역량을 배양했다.특히 우리 공군은 이번 훈련에서 임무 계획부터 실행까지 작전을 총괄하는 임무지휘관(MC·Mission Commander) 역할을 두 차례 맡는다.본 훈련에 앞서 지난달 20일 우리 공군 KF-16 편대는 호주 공군의 F-35A 편대와 우정비행을 갖고 우호 증진과 성공적인 훈련 완수 의지를 다지기도 했다.