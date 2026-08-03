해병대 “영외 간부숙소서 총기사고…1명 사망”

세줄 요약 해병대는 경북 포항의 영외 간부숙소에서 간부 1명이 총기 사고로 사망한 채 발견됐다고 밝혔다. 사망자는 중사로 알려졌고, 발견 당시 외부 범죄 혐의점은 확인되지 않았다. 군과 경찰이 정확한 사고 경위를 조사 중이다. 경북 포항 영외 간부숙소서 총기사고 발생

해병대 중사 1명 사망 채 발견

군·경 합동으로 사고 경위 조사

이미지 확대 해병대 자료사진. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 해병대 자료사진. 연합뉴스

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해병대 부사관 1명이 총기 사고로 사망하는 사건이 발생했다.해병대는 3일 “경북 포항 소재 해병대 영외 간부숙소에서 간부 1명이 총기 사고로 사망한 채 발견됐다”고 밝혔다.이어 “부대는 군·경 등 관계기관과 함께 정확한 사고 경위를 조사 중”이라고 덧붙였다.사고 장소는 영외에 위치한 간부 전용 숙소로, 사망자의 계급은 중사로 알려졌다.발견 당시 외부에 의한 범죄 혐의점은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.