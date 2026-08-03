해병대 “영외 간부숙소서 총기사고…1명 사망”

세줄 요약
- 경북 포항 영외 간부숙소서 총기사고 발생
- 해병대 중사 1명 사망 채 발견
- 군·경 합동으로 사고 경위 조사
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해병대 자료사진. 연합뉴스
해병대 부사관 1명이 총기 사고로 사망하는 사건이 발생했다.
해병대는 3일 “경북 포항 소재 해병대 영외 간부숙소에서 간부 1명이 총기 사고로 사망한 채 발견됐다”고 밝혔다.
이어 “부대는 군·경 등 관계기관과 함께 정확한 사고 경위를 조사 중”이라고 덧붙였다.
사고 장소는 영외에 위치한 간부 전용 숙소로, 사망자의 계급은 중사로 알려졌다.
발견 당시 외부에 의한 범죄 혐의점은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
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