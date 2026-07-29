한·브라질 손잡고 차세대 항공기·핵심 광물·K뷰티 성과 만든다

李, 비즈니스 라운드테이블 참석

“경제협력 통해 글로벌 시장 선도”

항공우주 분야 등 7건 MOU 체결

이미지 확대 룰라 대통령이 일했던 상파울루 금속노조 방문 이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루 금속노동조합 본부를 찾아 룰라 다시우바 브라질 대통령이 일했던 사무실의 전시 공간을 둘러보고 있다.

상파울루 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 룰라 대통령이 일했던 상파울루 금속노조 방문 이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루 금속노동조합 본부를 찾아 룰라 다시우바 브라질 대통령이 일했던 사무실의 전시 공간을 둘러보고 있다.

상파울루 뉴스1

세줄 요약 이재명 대통령은 브라질 국빈 방문 중 비즈니스 라운드테이블에서 차세대 민항기 공동 개발, 핵심 광물 공급망 협력, K뷰티 진출을 핵심 성과 분야로 제시했다. 양국은 전담 인사도 지정하고 MOU 7건을 체결하며 협력 속도를 높였다. 차세대 민항기 공동개발 협력 제시

핵심 광물 공급망·K뷰티 성과 기대

전담 인사 지정, MOU 7건 체결

2026-07-30 5면

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이재명 대통령은 28일(현지시간) 한국과 브라질 간 경제 협력과 관련해 “앞으로 차세대 민항기 공동 개발을 포함해 핵심 광물 분야의 공급망 협력, 선풍적 인기를 끌고 있는 K뷰티까지 이 세 가지 분야에서 큰 성과를 만들 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.브라질을 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 상파울루에서 열린 ‘한·브라질 비즈니스 라운드테이블’ 행사에서 “양국의 기업인들이 힘을 모아준다면 한국과 브라질은 글로벌 항공 시장을 주도할 항공기 제조 강국이자 공급망 협력에 중요한 파트너, 그리고 나아가 글로벌 뷰티 시장의 선도자로 동반 성장할 수 있을 것”이라며 이같이 말했다.이 대통령은 전날 룰라 다시우바 대통령과의 정상회담에서 합의한 희토류 등 광물에 대한 협력 등 경제 협력 분야와 관련해 이를 추진할 전담 인사를 지정하자는 제안을 했다. 룰라 대통령은 브라질 정부의 이인자인 제라우두 아우키민 부통령을 전담 인사로 지정했고 한국에서는 김용범 정책실장이 역할을 맡게 됐다.이 대통령은 마무리 발언에서 “한·메르코수르(남미공동시장) 무역협정(TA) 논의가 가속하는 것이 중요하다”고 말했다. 이 대통령은 “한국 공산품에 대한 브라질 시장 개방, 브라질 농축산품에 대한 한국 시장 개방 등을 둘러싼 복잡한 이해관계가 있는 게 사실이지만 양국 모두에 도움이 되는 방향으로 조율되어야 한다”고 했다. 이와 관련해 김 실장은 브리핑에서 “우리가 농산물을 개방할 때 지금까지 해왔던 절차는 반드시 지킬 것”이라고 말했다.행사에 참석한 아우키민 부통령은 환영사에서 “양국은 반도체와 조선, 바이오테크놀로지, 디지털 등 다양한 분야에서 협력을 확대할 수 있는 장을 열었다”며 “메르코수르와 대한민국의 관계도 앞으로 더욱 가까워질 것이며 브라질은 이를 위한 내부 논의를 시작했다”고 말했다.이날 행사에는 한국 측에서 류진 한국경제인협회 회장을 비롯해 정의선 현대차그룹 회장, 장인화 포스코그룹 회장, 박승희 삼성전자 사장, 류재철 LG전자 대표, 이동훈 SK바이오팜 대표, 정인섭 한화오션 사장 등이 참석했다.양국 기업은 모두 7건의 양해각서(MOU)를 체결했다. 한국항공우주산업(KAI)은 엠브라에르와 민항기·항공우주 분야 협력 MOU를, SK바이오팜은 유로파마와 AI 기반 디지털 헬스케어 분야 협력 관련 MOU를 각각 체결했다.이 대통령은 이어 과거 룰라 대통령이 일했던 상파울루 금속노동조합 본부를 찾았다. 이 대통령은 방문을 마친 뒤 엑스(X)에 “노동이 존중되는 세상을 만드는 일은 브라질이나 대한민국이나 다를 것이 없다”고 적었다.