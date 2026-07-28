한·브라질 ‘에너지 협력 강화’… 핵심 광물 공급망도 넓혔다

李대통령·룰라 정상회담

이미지 확대 브라질을 국빈 방문중인 이재명 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저 앞 광장에서 룰라 다시우바 브라질 대통령과 만나 반갑게 악수하고 있다. 왼쪽부터 김혜경 여사, 이 대통령, 룰라 대통령, 호잔젤라 다시우바 여사.

브라질리아 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 브라질을 국빈 방문중인 이재명 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저 앞 광장에서 룰라 다시우바 브라질 대통령과 만나 반갑게 악수하고 있다. 왼쪽부터 김혜경 여사, 이 대통령, 룰라 대통령, 호잔젤라 다시우바 여사.

브라질리아 연합뉴스

세줄 요약 이재명 대통령과 룰라 대통령은 브라질리아 정상회담에서 재생에너지, 전력망, 스마트그리드 등 에너지 협력을 강화하고 7건의 MOU를 체결했다. 핵심 광물과 산업기술, 우주, 방산 협력도 넓히며 한·브라질 관계를 전략적 동반자 원년으로 선포했다. 에너지·핵심광물 협력 확대와 7건 MOU 체결

재생에너지·전력망·우주·방산 협력 범위 확장

한·브라질 전략적 동반자 관계 원년 선포

2026-07-28 8면

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브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 27일(현지시간) 수도 브라질리아 대통령궁에서 룰라 다시우바 대통령과 정상회담을 하고 양국의 자원·에너지 분야 전략적 협력을 강화하기로 했다. 특히 재생에너지와 전력망 등 에너지 분야 협력에 양해각서(MOU)를 체결하는 등 양국 정상은 올해를 ‘한·브라질 전략적 동반자 관계’ 도약의 원년으로 선포했다.양국은 이날 정상회담을 계기로 에너지 협력 등 모두 7건의 MOU를 체결했다. 에너지 전환 가속화를 위한 재생에너지, 전력망, 스마트그리드, 에너지 효율 등 ‘에너지 협력 MOU’는 우리 기업의 브라질 시장 진출 기반을 마련했다는 평가를 받는다.‘산업기술 협력 MOU’는 공급망 기초요소, 바이오경제, 지속가능연료, 산업 탈탄소화, 저탄소·지속가능 소재, 첨단 전략산업(인공지능·반도체·자동차·조선·배터리) 등 7개 분야 기술 협력을 촉진하는 내용이다. 이를 통해 양국은 경제협력 고도화 및 R＆D 협력의 제도적 기반을 마련할 수 있게 됐다. 브라질이 세계적인 핵심 광물 보유국이라는 점에서 한국 기업들의 안정적인 원자재 수급 기반 확보가 가능해진 것으로도 전해졌다.양국 정상은 올해 하반기 방산공동위원회 출범에 합의한 한편 ‘군사·국방 비밀정보 보호 및 교환에 관한 협정’을 추진해 국방과 방산 분야의 새로운 협력 기회도 마련하기로 했다.이와 관련해 이 대통령은 국빈 방문 첫 일정으로 26일 브라질리아 공군기지에 전시된 대형 수송기 C-390을 시찰했다. 이 수송기는 브라질 엠브라에르사가 제작해 올해 12월부터 총 3기를 한국 공군에 납품할 예정이다. 총 8830억원 규모 사업이다.양국 정상이 체결한 ‘우주 협력 MOU’는 민간 발사체 발사 절차를 간소화하고 위성 데이터 공유와 우주 탐사 등 우주 분야 전반의 협력 범위를 넓히는 내용이 담겨 있다. 이 밖에도 양국 정상은 한국 기업의 반도체 협력이 브라질의 산업 경쟁력 강화와 한국 기업의 안정적인 생산 기반을 뒷받침하는 모범적인 상생 모델이 될 수 있도록 노력하기로 했다.이 대통령은 룰라 대통령에게 싸워서 이기는 안보보다 싸울 필요가 없는 평화를 만드는 것이 가장 확실하고 튼튼한 안보라는 정부의 철학을 설명했다. 룰라 대통령은 한반도 비핵화와 항구적인 평화 정착을 위한 한국 정부의 노력에 지지를 보냈다.양국 정상은 한국과 메르코수르(남미 공동시장) 간 무역협정 추진이 중요한 과제라는 것에도 뜻을 모았다. 실제 협정이 체결되면 한국 기업의 메르코수르 진출 기회가 확대될 수 있다.앞서 이 대통령은 스페인 EFE 통신과의 서면 인터뷰에서 “양측의 협력은 단순히 제조업 제품을 통해 천연자원을 교환하는 관계가 아닌 혁신과 투자, 기술, 그리고 인재를 통해 함께 가치를 창출하는 관계가 돼야 한다”고 밝힌 바 있다.