李대통령 “WTO 기능 강화하자”… 美 관세에 국제 대응 강조

브라질 현지 매체와 서면 인터뷰

이미지 확대 이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질 브라질리아 공군기지에서 공군이 차세대 대형 수송기로 도입하는 엠브라에르 C-390의 내부를 시찰하고 있다.

브라질리아 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질 브라질리아 공군기지에서 공군이 차세대 대형 수송기로 도입하는 엠브라에르 C-390의 내부를 시찰하고 있다.

브라질리아 뉴스1

세줄 요약 이재명 대통령과 룰라 대통령은 브라질리아 정상회담에서 재생에너지, 전력망, 스마트그리드 등 에너지 협력을 강화하고 7건의 MOU를 체결했다. 핵심 광물과 산업기술 협력도 넓혀 공급망 안정과 기업 진출 기반을 마련했다. 에너지·자원 협력 강화 합의

재생에너지·전력망 MOU 7건 체결

핵심 광물·산업기술 공급망 확대

2026-07-28 8면

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브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 27일(현지시간) “앞으로 세계무역기구(WTO)가 시대 변화에 맞게 개혁하고 기능을 강화해 나가는 것이 무엇보다 중요하다”고 밝혔다. 미국의 잇단 관세 조치에 대한 국제적 대응 방안으로 WTO 기능 강화를 강조한 것이다.이 대통령은 이날 공개된 브라질 일간지 오 글로보와의 서면 인터뷰에서 미 관세 관련 질문에 “WTO가 변화하는 통상 환경에 충분히 대응하지 못했다는 지적이 있는 것도 사실”이라며 이같이 말했다.이 대통령은 이어 “자유롭고 공정하며 예측 가능한 무역 질서를 유지해야 한다는 원칙은 국제사회가 함께 공유해야 할 가치”라며 “WTO는 여전히 국제무역 규범을 바탕으로 회원국들이 대화를 이어가고, 분쟁을 조정하며, 협력을 확대할 수 있는 가장 포괄적이고 정당성을 갖춘 다자 협의체”라고 강조했다.한·메르코수르(남미공동시장) 자유무역협정(FTA) 타결 가능성에 관한 질문에는 “회원국들과 긴밀히 협력하며 남아 있는 쟁점을 성실히 해결하고, 양측 모두에게 실질적 이익이 되는 높은 수준의 협정을 조속히 마무리할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 답했다.그러면서도 “시장 접근과 같은 상호 간 민감한 사안을 포함하고 있기에 구체적 타결 시점을 예단하기보다는, 상호 호혜적이고 균형 있는 결과를 도출하는 것이 무엇보다 중요하다”며 신중한 입장을 보였다. 메르코수르는 브라질·아르헨티나·파라과이·우루과이·볼리비아를 회원국으로 하는 남미 지역 경제 블록으로 1991년에 창설됐다.한편 이 대통령은 전날 브라질리아의 한 호텔에서 주재한 원격 수석보좌관회의에서 중동 정세 악화와 관련해 “모두가 힘든 시기를 악용해서 불법적 돈벌이에 나서는 행태 역시 확실하게 단죄해야 되겠다”며 “기름뿐 아니라 다른 핵심 민생 품목들에 대해서도 매점매석, 담합 행위 같은 사례가 발생하지 않도록 관계 당국이 시장 교란 행위 단속에 만전을 기해달라”고 지시했다.또한 이 대통령은 한찬식 민정수석으로부터 ‘중대범죄수사청 개청 준비 상황’을 보고받고 개청 준비를 철저히 할 것을 당부했다고 한다.이 대통령은 이에 앞서 국빈 방문 첫 일정으로 브라질리아 공군기지에 전시된 대형 수송기 C-390을 시찰했다. 이 수송기는 브라질 엠브라에르사가 제작해 올해 12월부터 총 3기를 한국 공군에 납품할 예정이다. 총 8830억원 규모 사업이다. 이 대통령은 “브라질과의 국방 협력의 첫 시작이라 의미가 크다”고 강조했다.