[포토] 복명복창하는 로봇 조타수 ‘파이봇’

세줄 요약 해군이 KAIST와 함께 휴머노이드 로봇 ‘파이봇’을 조타수로 투입한 전투실험을 공개했다. 파이봇은 함정 조함 용어와 절차를 학습해 명령을 복명복창하고 타기를 조작했으며, 악천후와 야간 조건에서도 임무 수행 가능성을 보였다. 해군, KAIST와 로봇 조타수 전투실험 공개

휴머노이드 파이봇, 조함 명령 복명복창 수행

악천후·야간 조건서 임무 가능성 확인

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“키 왼편 10도, 110도 잡아!”23일 진해 해군교육사령부 조함 시뮬레이터 안. 이지스구축함 서애류성룡함(7600t급) 함교 당직사관의 항로 변경 명령이 떨어졌다.10초 정도 지나자, 조금은 어색한 기계음으로 “키 왼편 10도, 110도 잡아!” 하는 조타수의 복명복창이 따라왔다.조타석에 앉아 있는 조타수는 사람이 아닌 휴머노이드 로봇 ‘파이봇’. 해군 최초 로봇 승조원 전투실험에 투입된 로봇이다.복명복창한 파이봇은 몸통 가운데 달린 세 번째 팔로 자동차 핸들과 같은 타기(배의 키를 조종하는 장치)를 왼쪽으로 서서히 돌렸고, 시뮬레이터 속 함정은 함수 방향을 왼쪽으로 천천히 꺾으며 진해 협수로를 천천히 빠져나갔다.해군은 이날 한국과학기술원(KAIST)과 공동으로 로봇 승조원 전투실험 현장을 언론에 공개했다. 해군의 첫 로봇 승조원 전투실험으로, 안전을 고려해 이번 전투실험은 실제 함정 운항 환경을 모사한 시뮬레이터 내부에서 진행됐다.조타수는 함장이나 당직사관의 명령에 따라 타기를 조작해 함정의 방향을 잡는 승조원이다. 통상 수병이 이 임무를 수행하는데, 이번 전투실험에선 파이봇이 대신했다.파이봇은 KAIST 심현철 교수팀이 개발하고 있는 휴머노이드 로봇이다. 원래는 항공기를 조종하는 ‘파일럿 로봇’으로 개발됐는데, 이날엔 함정 조타수 역할을 맡았다. 키 165㎝에 몸무게는 65㎏이다.해군 전투실험에 앞서 파이봇은 문장의 의미를 이해하고 적절한 응답을 생성하는 인공지능(AI) 기술인 ‘대규모 언어모델’을 활용, 함정의 조함 용어와 절차를 이해하고 실행할 수 있도록 학습했다.이날 전투실험에는 실제 서애류성룡함에서 근무 중인 승조원들이 파이봇과 호흡을 맞췄다.당직사관이 무전기처럼 생긴 마이크에 항로 변경 명령을 내릴 때마다, 로봇 조타수가 이를 알아듣고 복명복창하며 타기를 조작했다.시끄러운 함정 환경은 물론, 심지어는 사투리 억양 지시에도 음성인식에 이상이 없도록 설계했다고 한다.다만 초기 전투실험 모델이다 보니, 정보 처리 능력 부족으로 로봇 조타수가 음성명령을 이해하고 실행하는 데까지 약간의 지체가 발생했다. 이날 당직사관의 명령이 떨어지고 로봇 조타수가 복명복창할 때까지 5∼10초가 걸렸다.이날 전투실험은 악천후 상황, 야간 항해 등 여러 조건 속에서 진행됐다.6ｍ 높이의 파도가 치는 시뮬레이션 상황을 주자, 갑자기 함정이 좌우로 흔들리기 시작했다. 로봇 조타수는 함정이 일정한 항로를 유지할 수 있도록 잔잔할 때보다 더 빈번하게 타기를 조작하며 방향을 잡았다.해군 관계자는 “통상 조타수 임무는 여러 명이 교대로 수행하기 때문에 사람마다 타기를 조작하는 속도나 방식이 다르고, 피로도 누적에 따른 인적 실수가 발생하곤 한다”며 “반면 로봇 조타수는 안정적이고 일정하게 임무를 수행한다는 장점이 있다”고 평가했다.특히 기존에 사람이 조작하던 유인 장비를 별다른 개조 없이 무인체계로 바꿀 수 있으며, 로봇을 추가로 학습만 시키면 조타수 임무 외에 더 다양한 임무에 투입할 수 있다는 것도 장점으로 꼽힌다.해군과 KAIST 연구팀은 이번 1단계 전투실험을 바탕으로 보완사항을 도출하고, 향후 2단계 정박 함정 실험, 3단계 실제 해상 주간 항해 실험, 4단계 실제 해상 주야간 장기 항해 실험 등 단계적으로 추가 실험을 진행할 예정이다.로봇 조타수가 실제 바다에서 함정을 운항하는 3단계 항해 실험은 연내 진행될 예정이다.김형준(준장) 해군전력분석시험평가단장은 “이번 전투실험 결과를 바탕으로 함정에서 로봇을 운용할 수 있는 방안을 모색하며 함정 승조원들의 업무를 경감하고 변화하는 국방환경에 능동적으로 대응해 나갈 것”이라고 말했다.해군의 이번 전투실험은 인구절벽에 따른 병역자원 감소 등 미래 안보환경 변화에 대응하기 위한 차원이다.해군은 병력자원 감소에 따른 승조원 부족 상황에 대비해 함정 승조원들이 수행하고 있는 기존 임무 가운데 로봇이 대체할 수 있는 업무 범위를 탐색하고 있다.해군은 이번 로봇 조타수 전투실험 외에도 상용 휴머노이드 로봇을 활용한 육상 당직업무 지원 로봇, 탄약 등 위험물·중량물 운송 로봇 등 로봇을 활용한 다양한 전투실험도 추진할 계획이다.