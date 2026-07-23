[단독] 수십 년 방첩만 했는데 병과로 원복… 무한 경쟁 내몰린 1000명

국방부 “기존 인원들과 자율 경쟁”

주요 보직들 정해져 갈 곳도 없어

기무사처럼 다수 조기 전역 우려

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세줄 요약 국군방첩사령부 해체로 방첩 요원 1000여 명이 다음 달 원소속 부대로 복귀한다. 국방부는 올해 말까지 이중 보직을 허용한 뒤 내년부터는 기존 부대원과 자율경쟁하라고 밝혔다. 현장에선 방첩 역량 약화와 사실상 자연소멸 우려가 커졌다. 방첩사 해체로 1000여 명 원부대 복귀

국방부, 내년부터 자율경쟁 지침 제시

현장, 방첩 역량 붕괴와 소멸 우려

2026-07-24 6면

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국군방첩사령부 해체로 방첩 요원 1000여 명이 다음 달 원소속 부대로 복귀하는 가운데 국방부가 이들에 대한 별도 활용 방안 없이 야전 부대원들과 ‘자율 경쟁하라’는 지침을 세운 것으로 23일 확인됐다. 방첩 역량 붕괴가 우려되는 상황에 군 내부에선 “사실상 방첩 요원을 자연소멸시키자는 것”이란 비판이 나온다.국회 국방위원회 강선영 국민의힘 의원실에 따르면 국방부는 최근 ‘방첩사 해체 뒤 원복 인원에 대한 인사 가이드라인’에 관한 질문에 “올해 연말까지 기존 보직에 방첩사 원복 인원이 더해지는 파견 형태의 이중 보직을 허용하되, 내년부터는 관여 없이 기존 인원들과 자율경쟁 체제를 벌이게 된다”고 답했다.국방부의 답변은 복귀하는 방첩 요원은 올 연말까지는 일종의 적응 기간을 두되, 내년부터는 진급이나 보직 배치 등을 두고 기존 부대원들과 경쟁해야 한다는 취지다.이를 두고 현장에선 군 인사 시스템을 고려하면 사실상 방첩 요원 소멸책이라는 목소리가 나온다. 방첩사 장교의 경우 임관시 보병·포병 등 병과를 부여받은 경우가 있지만 현직에서는 방첩 임무만을 담당한다. 이들이 병과에 따라 야전 부대로 돌아갈 경우 경쟁력을 발휘하기는 현실적으로 어렵다.또한 군은 직능별로 인사사령부와 상담을 통해 1년 전쯤 미리 주요 보직을 정하는 ‘보직예고제’를 시행 중이다. 다음달 돌아가는 방첩 요원들은 사실상 진급은 물론 각종 보직 배치에서 이미 배제돼 있는 셈이다.이에 문재인 정부 당시 국군기무사령부 해체 이후 원복한 요원 대다수가 조기 전역한 과거가 되풀이 될 것이란 우려도 나온다. 한 군 관계자는 “예컨대 3~4년 정도는 원복 인원을 진급 비율에 반영하는 식으로 검토할 필요가 있다”고 말했다.강 의원은 “국방부는 12·3 비상계엄과 관련해 방첩사 부대원 181명을 이미 인사조치한 바 있어 이번 원복 인원들은 이와 무관하게 인사상 불이익을 받아야 하는 처지에 놓인 것”이라며 “오로지 국방부 명에 의해 방첩사에 전입됐다가 국방부 명에 의해 원복되는 만큼 인사 불이익이 발생하지 않도록 확실한 대책이 강구돼야 한다”고 강조했다.