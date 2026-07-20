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[포토] 한·호주 전투기 ‘핑거팁 대형’ 우정비행

입력 2026-07-20 15:50
수정 2026-07-20 15:57
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공군은 호주왕립공군이 주관하는 다국적 연합공중훈련 ‘2026 피치블랙(Pitch Black)’에 참가한 대한민국 조종사들이 20일 호주 77대대 조종사들과 우정비행을 실시했다고 밝혔다.

한·호주 공군 전투기들이 핑거팁(Finger Tip) 대형을 유지하며 훈련 공역으로 이동하고 있다.

온라인뉴스부
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