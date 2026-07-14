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[포토] 강한 교관, 뜨거운 바다

입력 2026-07-14 16:13
수정 2026-07-14 16:13
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삼복더위의 시작을 알리는 초복을 하루 앞둔 14일 부산 해운대구 송정해수욕장 53사단 해상훈련장에서 53사단 장교·부사관들이 ‘송정해상훈련 교관 집체교육’ 훈련을 하고 있다.

이날부터 오는 16일까지 진행되는 이번 훈련은 53사단 각 부대 교관을 양성하기 위해 마련됐다.

온라인뉴스부
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