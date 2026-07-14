정치 국방·외교 [포토] 강한 교관, 뜨거운 바다 입력 2026-07-14 16:13 수정 2026-07-14 16:13 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/07/14/20260714800007 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 삼복더위의 시작을 알리는 초복을 하루 앞둔 14일 부산 해운대구 송정해수욕장 53사단 해상훈련장에서 53사단 장교·부사관들이 ‘송정해상훈련 교관 집체교육’ 훈련을 하고 있다.이날부터 오는 16일까지 진행되는 이번 훈련은 53사단 각 부대 교관을 양성하기 위해 마련됐다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지