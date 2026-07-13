동해 NLL 인근서 실종된 해군 병사, 시신으로 발견

세줄 요약 동해 북방한계선 인근 해상에서 경비 임무를 수행하던 해군 호위함 승조원이 실종 하루 만에 시신으로 발견됐다. 해군과 해경은 함정과 항공기를 동원해 합동 수색을 벌였고, 군은 북측에도 실종 사실을 통지했다. 동해 NLL 인근 해상서 해군 병사 실종 후 발견

함정·항공기 동원한 해군·해경 합동 수색 전개

군, 북측 통지 및 사고 경위·유가족 지원 착수

이미지 확대 동해상에서 해군 특전요원들이 훈련하고 있는 모습. 2024.1.24 해군 제공. 위 사진은 기사와 관련이 없습니다. 닫기 이미지 확대 보기 동해상에서 해군 특전요원들이 훈련하고 있는 모습. 2024.1.24 해군 제공. 위 사진은 기사와 관련이 없습니다.

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동해 북방한계선(NLL) 인근 해상에서 경비 임무를 수행하던 중 실종된 해군 호위함 승조원이 하루 만에 시신으로 발견됐다.해군은 13일 “이날 오전 5시 58분쯤 강원 고성군 거진읍 동쪽 52㎞ 해상에서 전날 동해 경비 임무 함정에서 실종된 해군 병사의 시신을 발견해 수습했다”고 밝혔다.해당 병사는 지난 12일 오전 0시부터 2시 사이 함정 내부를 순찰하던 당직자에게 마지막으로 목격됐다. 이후 같은 날 오전 8시 당직 근무에 나오지 않으면서 실종 사실을 확인했다.해군과 해양경찰은 함정 10여 척과 항공기 여러 대를 투입해 야간을 포함한 합동 수색작전을 벌였다.군은 실종 지점이 NLL 인근 해역이라는 점을 고려해 북한도 수신할 수 있는 국제상선공통망을 통해 북측에 실종 사실을 통지하기도 했다.해군은 정확한 사고 경위를 조사하는 한편 유가족 지원에 만전을 기할 방침이다.