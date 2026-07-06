[포토] 도산안창호함, 림팩 훈련 참가

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5일(현지시간) 미국 하와이 진주만-히캄 합동기지에서 열린 ‘2026 환태평양훈련’(RIMPAC·림팩)에 참가한 도산안창호함의 모습.대한민국 림팩훈련부대는 이달 6일까지 정박훈련을 실시하고, 이달 7일부터는 순차적으로 출항, 해상훈련에 돌입해 대함전·대공전·대잠전·자유공방전 훈련 등 훈련을 실시할 예정이다.