김 총리, 中 다보스포럼서 연설… 안중근 의사 뤼순 감옥도 찾아

金, 한국의 혁신 경제 정책 소개

귀국 후 당권 도전 준비 본격화

이미지 확대 김민석(가운데) 국무총리가 24일 중국 다롄 국제컨벤션센터에서 열린 ‘2026 하계 다보스포럼’에 참석해 발표를 듣고 있다.

국무총리실 제공 닫기 이미지 확대 보기 김민석(가운데) 국무총리가 24일 중국 다롄 국제컨벤션센터에서 열린 ‘2026 하계 다보스포럼’에 참석해 발표를 듣고 있다.

국무총리실 제공

세줄 요약 김민석 국무총리가 중국 다롄에서 열린 하계 다보스포럼에 참석해 한국의 혁신경제 정책과 AI 기본사회 구상을 소개했다. 한국 총리의 참석은 10년 만이며, 김 총리는 안중근 의사 뤼순 감옥도 찾아 항일 유적지를 둘러봤다. 이번 방중은 한중 정상외교의 가교 역할로 평가됐다. 하계 다보스포럼 참석, 혁신경제·AI 비전 소개

안중근 의사 뤼순 감옥 방문, 항일 유적지 참배

한중 총리회담 성과 재확인, 관계 회복 평가

2026-06-25 3면

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중국을 방문 중인 김민석 국무총리가 하계 세계경제포럼(WEF) 연례회의(하계 다보스포럼)에 참석해 한국의 혁신경제 정책을 소개했다.24일 국무총리실에 따르면 김 총리는 이날 중국 랴오닝성 다롄 국제컨벤션센터에서 열린 제17차 하계 다보스포럼 개막식에 참석했다. 김 총리는 특별연설에서 한국의 혁신경제 비전을 밝히며, 국정과제인 인공지능(AI) 기본사회와 한국의 AI 역량 등을 강조했다. 한국 총리가 하계 다보스포럼에 참석한 건 2016년 황교안 총리 이후 10년 만이다.하계 다보스포럼은 ‘대규모 혁신’을 주제로 90개 이상의 국가와 지역에서 온 약 1700명이 참석하는 행사다. 중국은 이번 포럼을 통해 중국의 개방 협력을 강조하고 중국 주도의 다자주의 질서를 내세울 것으로 알려졌다. 전날 김 총리와 7년 만에 한중 총리회담을 한 리창 국무원 총리는 이날 개막식 기조연설에서 “중국의 신흥 기술과 제품이 세계에 가져다주는 건 충격이 아니라 기회이며, 위협이 아니라 역량 강화”라고 강조했다.김 총리는 이날 안중근 의사가 수용됐던 뤼순 감옥 등 항일 유적지를 찾았다. 지난 22일부터 2박 3일 일정으로 중국을 방문한 김 총리는 일정을 마무리하고 귀국할 예정이다.김 총리의 이번 중국 방문은 한중 정상외교의 ‘가교 역할’을 부각했다는 평가다. 총리실은 이재명 정부 출범 이후 두 차례의 정상회담에서 만들어 낸 성과를 총리 회담에서 재확인하는 등 정상외교를 뒷받침했다고 설명했다. 홍콩 명보 등 중국 매체도 이날 한중 총리 회담에 대해 “한중 관계가 회복 국면에 접어들고 있다”고 평가했다.김 총리는 귀국 이후 한성숙 국무총리 후보자의 인사청문회가 마무리되면 더불어민주당으로 복귀해 본격적으로 8·17 전당대회를 준비할 것으로 보인다.