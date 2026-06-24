[속보] “어젯밤 북한군 1명 신병 확보”… 귀순 의사 밝혀

세줄 요약 합동참모본부는 23일 밤 중부전선에서 북한군 1명의 신병을 확보했다고 24일 밝혔다. 해당 군인은 귀순 의사를 밝힌 것으로 알려졌으며, 세부 경위는 관계기관이 조사 중이다. 이재명 정부 출범 후 귀순 사례는 이번이 네 번째다. 중부전선서 북한군 1명 신병 확보 발표

해당 군인 귀순 의사 표명, 조사 진행

이재명 정부 후 귀순 네 번째 사례

이미지 확대 경기 파주시의 접경지역에서 바라본 북한 초소. 사진은 기사 내용과 무관함. 2021.8.10 박지환 기자 닫기 이미지 확대 보기 경기 파주시의 접경지역에서 바라본 북한 초소. 사진은 기사 내용과 무관함. 2021.8.10 박지환 기자

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합동참모본부는 지난 23일 밤 중부전선에서 북한군 1명의 신병을 확보했다고 24일 밝혔다.합참은 “관련 세부사항에 대해서는 관계기관에서 조사 중에 있다”고 설명했다.해당 군인은 귀순 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.이재명 정부 출범 후 귀순 사례는 이번이 네 번째며, 군인 귀순은 두 번째다.앞서 지난해 10월 북한군 1명이 중부전선 군사분계선(MDL)을 넘어와 귀순 의사를 밝혔고, 군은 신병 확보 후 관계기관에 넘겼다.이밖에 지난해 7월 3일 남성 주민 1명이 중서부 전선 MDL을 넘어왔고, 같은 달 31일 또 다른 남성 주민 1명이 한강 중립 수역의 중간선 이남 지역에서 구조된 바 있다.