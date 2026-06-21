[포토] 재배치된 사드 발사대

세줄 요약
- 성주기지 밖 사드 발사대 6기 전부 복귀
- 오산기지 이동은 중동 탄약 보급 관측
- 주한미군, 사드 전력 배치 변화 부인
미·이란 전쟁 당시 경북 성주기지 밖으로 이동했던 주한미군 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 발사대(차량) 6대가 성주기지로 돌아온 것으로 알려졌다.
21일 사드 발사대 6기는 성주기지로 모두 복귀한 상태다.
1개 사드 포대는 교전통제소와 레이더, 발사대 6기 등으로 구성된다.
앞서 지난 3월 성주기지에서 나온 사드 발사 차량은 C-5와 C-17 등 미군 대형 수송기의 이착륙이 잦은 경기 오산기지로 이동한 것으로 알려졌다.
발사 차량에 탑재된 사드 요격미사일의 중동 반출을 위해서라는 관측이 나왔다. 이란의 미사일 및 드론 공격으로 중동 지역 미군 사드 포대에서 요격미사일을 많이 소진해 추가 보급이 필요하기 때문이다.
다만 발사대 등 사드 시스템 자체는 국외로 반출되지 않았을 것이라는 데 무게가 실렸다. 일부 발사 차량은 오산기지 이동 후 순차적으로 성주기지에 복귀하는 모습이 포착되기도 했다.
제이비어 브런슨 주한미군사령관은 지난 4월 21일(현지시간) 미 상원 군사위원회에서 “어떤 사드 시스템도 옮기지 않았다. 사드는 여전히 한반도에 있다”며 “우리는 탄약을 보내고 있고 (탄약이) 이동을 위해 대기 중”이라고 밝혔다.
이성배 서울시의원, 제12대 서울시의회 부의장 출마 선언… 김길영 의원과 ‘러닝메이트’ 출격
이성배 서울시의원(국민의힘·송파4)이 제12대 서울시의회 전반기 부의장 선거 출마를 공식 선언했다. 이 의원은 차기 국민의힘 대표의원에 도전하는 김길영 의원(국민의힘·강남6)과 러닝메이트로 정책 연대를 구축해 제12대 의회의 원활한 운영과 당의 결속을 이끌겠다는 계획이다. 이 의원은 제11대 서울시의회 국민의힘 대표의원과 예산결산특별위원장을 지내며 당내 이견 조율은 물론, 시정 견제와 협력 전반을 총괄해왔다. 특히 대표의원 재임 시절 오세훈 서울시장과 긴밀한 소통 창구를 구축, 서울시 주요 핵심 과제들이 의회 내에서 원활히 통과될 수 있도록 안정적인 당정 협력을 견인했다는 평가를 받는다. 그는 이번 부의장 선거 출마의 핵심 모토로 ‘일하는 의회, 일하는 부의장’을 제시했다. 이 의원은 출마의 변을 통해 “현재 우리 당이 소수 여당의 위치에 있는 만큼 개별적인 행보보다는 의원 전원이 다 함께 힘을 합쳐 실무적으로 일하는 구조를 만들어야 한다”며 “집행부와의 유기적인 협력을 바탕으로 의원들의 의정활동을 최일선에서 지원하고 실질적인 정책 성과를 도출하는 실무형 부의장이 되겠다”고 강조했다. 또한 러닝메이트로 나선 김 의원과의 협력 체계 구축도 강조했다. 차기
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주한미군은 발사대 6기가 모두 성주기지에 재배치됐다는 국내 언론 보도에 대해 “작전 보안상의 이유로 구체적인 병력 이동이나 전력, 작전 관련 사안에 대해서는 언급할 수 없다”면서도 “미군 전력 배치 및 대비태세에 관한 사항은 브런슨 사령관의 의회 증언 내용을 참고해 달라”고 전했다.
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