정치 국방·외교 [포토] 제1연평해전 승전 27주년 입력 2026-06-15 15:43 수정 2026-06-15 15:43 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/06/15/20260615800007 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 제1연평해전 승전 27주년 기념식이 열린 15일 경기 평택시 해군2함대사령부내 안보공원 제1연평해전 전승비 앞에서 해군2함대 장병들이 경례하고 있다.이날 기념식은 당시 지휘관 및 참전용사, 2함대 장병 등 200여명이 참석해 제1연평해전의 승리를 기념하고 서해수호 의지를 다졌다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지