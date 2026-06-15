[포토] 제1연평해전 승전 27주년

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제1연평해전 승전 27주년 기념식이 열린 15일 경기 평택시 해군2함대사령부내 안보공원 제1연평해전 전승비 앞에서 해군2함대 장병들이 경례하고 있다.이날 기념식은 당시 지휘관 및 참전용사, 2함대 장병 등 200여명이 참석해 제1연평해전의 승리를 기념하고 서해수호 의지를 다졌다.